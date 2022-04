Maiara e Maraisa faltam ao casamento de Juliano devido a tumulto no avião

Maiara e Maraisa se viram impedidas de prestigiar o casamento do sertanejo Juliano após uma confusão no voo comercial que levaria a dupla para Trancoso, na Bahia, na tarde desta segunda-feira (25).

De acordo com o colunista Leo Dias, um homem embriagado se recusou a usar máscara no avião, gerando tumulto e atraso. A polícia chegou a ser acionada para tirar o indivíduo da aeronave. O cantor Fernando, da dupla com Sorocaba, também estava no avião. Ainda não há informações sobre o horário de chegada dos três na celebração.

O cantor Juliano, da dupla com Henrique, oficializou o casamento com a empresária Mohana do Couto nesta segunda-feira (25), em Trancoso, com cerimônia e festa para 300 convidados.

Juntos há quase 14 anos, Juliano e Mohana são pais de Maria Antônia, de 2 anos e 9 meses, e Maria Clara, de 8 meses.