Maio Roxo: Campanha alerta para os sinais das doenças inflamatórias intestinais

O dia 19 de maio é considerado Dia Mundial de Conscientização das Doenças Inflamatórias Intestinais. Para trazer visibilidade ao tema, a Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson, colocou no ar a campanha #SigaSemPausa, pelo terceiro ano consecutivo.

Esse ano, a campanha traz como símbolo a Violeta. “A figura da VIOLETA reforça a mensagem ao paciente e a sociedade de que tratando a doença, é possível seguir a vida sem pausa, uma vez que essa planta floresce o ano todo, sem interrupções, mas para isso precisa ser regada e cuidada constantemente”, explica Luciana Sobral, Diretora de Comunicação e Public Affairs da Janssen.

As doenças inflamatórias intestinais (DIIs), como a Retocolite Ulcerativa e a Doença de Crohn, fazem parte do dia a dia de mais de 5 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, a prevalência dessas doenças varia de 12 a 55 pessoas para cada 100 mil habitantes, na sua maioria homens e mulheres jovens no auge da fase mais produtiva, entre 15 e 40 anos.

Apesar de ainda não existir cura para as doenças inflamatórias intestinais, existem tratamentos eficazes que controlam o processo de inflamação, reduzem os sintomas e permitem a retomada da qualidade de vida.

Jornada de cuidado e a importância do especialista

Muitas pessoas podem ter a doença e não saber, o que dificulta e atrasa a jornada do paciente. Normalmente, os primeiros sintomas que aparecem são as dores abdominais e diarreia. Nas primeiras crises é normal o paciente buscar o pronto socorro e por serem sintomas comuns, muitas vezes são confundidos com outras doenças. Sem o tratamento adequado, as crises persistem e os sintomas podem se intensificar.

Estima-se que parte dos pacientes pode demorar até cinco anos para chegar ao diagnóstico conclusivo, mas quando diagnosticado, ele consegue controlar os sintomas e entrar em remissão. “As DIIs ainda são cercadas por estigmas, o que dificulta o diagnóstico precoce. Os sintomas mais comuns das doenças são diarreia persistente, dor abdominal, sangue e/ou catarro (muco) nas fezes, cólicas, desânimo e fadiga”, afirma Dr. Rogério Saad, presidente do GEDIIB (Organização Brasileira de Doença de Crohn e Colite).

Os especialistas mais indicados para cuidar das DIIs são o gastroenterologista e o coloproctologista, que ajudam e facilitam a jornada do paciente. Para o sucesso do tratamento e o controle dos sintomas vale a pena praticar a decisão compartilhada e reconhecer que o paciente é um sujeito ativo nos rumos do seu tratamento.

Entre os tratamentos para as doenças inflamatórias intestinais estão os convencionais, como os corticoides, os imunomoduladores e os antibióticos, e os medicamentos biológicos.

“O tratamento biológico é uma das opções mais inovadoras disponível hoje. Eles devolvem a qualidade de vida ao paciente, aliviando rapidamente os sintomas da doença, trazendo resultado prolongado e favorecendo a adesão, pela comodidade posológica e outros benefício”, afirma Dr. Saad.

O olhar do paciente

Do ponto de vista dos pacientes, essa jornada é marcada pela demora em chegar ao diagnóstico correto, pelo estigma que envolvem as DIIs, diversas questões emocionais e sociais. “Sentimentos como vergonha, ansiedade e medo também podem causar a desinformação e ainda mais isolamento, atrapalhando a jornada do paciente rumo ao tratamento adequado”, afirma Dra. Marta Machado, gastroenterologista e presidente da Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn. “Por isso, é importante motivar e incentivar o paciente a manter a frequência nas consultas, a continuidade do tratamento, e não deixá-lo desanimar diante de uma crise”, afirma a especialista.

Campanha de Conscientização – Siga Sem Pausa:

Siga Sem Pausa: para cultivar a vida, não deixe a doença inflamatória intestinal interromper seus melhores momentos é a mensagem da campanha desse ano para conscientizar a sociedade sobre as doenças inflamatórias intestinais e acolher o paciente. O objetivo é ampliar a conexão com a sociedade e o conhecimento sobre as DIIs por todo Brasil, pois por meio da informação clara e científica é possível contribuir para a melhora da qualidade de vida dos pacientes.

Para falar sobre o tema com informação e sem tabu, a campanha conta com uma parceria muito especial esse ano: a FreeCo. A marca de bloqueador de odores sanitários lançará uma edição especial limitada do produto com fragrância violeta, tema da campanha Siga Sem Pausa, para marcar o Maio Roxo.

Para as pessoas que têm a doença, mas ainda não identificaram os sinais, um local relacionado aos principais sintomas das DIIs será utilizado como alerta e conscientização: o banheiro. De maneira leve e educativa, as pessoas terão acesso a mensagens sobre os sintomas, a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. A ação de comunicação nos banheiros acontecerá em São Paulo, Fortaleza, Brasília e Salvador.

“É preciso desmistificar as DIIs e empoderar os pacientes e profissionais de saúde. Falar abertamente sobre o problema e trocar experiências é o primeiro passo”, enfatiza o Dr. Rogério Saad, médico coloproctologista e presidente do GEDIIB.

Conteúdos educativos nas redes sociais da Janssen e a parceria com influenciadores estratégicos completam o hub de informações da campanha, que conta com apoio da Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e da Doença de Crohn (ABCD), da Associação Nacional dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais (DII Brasil), Associação do Leste Mineiro de Doenças Inflamatórias Intestinais (ALEMDII).

Guia multidisciplinar para os pacientes

Os sinais físicos das DIIs refletem na saúde emocional e na alimentação, por isso a necessidade do acompanhamento multidisciplinar, além da terapia medicamentosa. Lançado em 2021 com o apoio científico do GEDIIB (Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil), a campanha Siga Sem Pausa destaca ainda o Guia de Saúde Integral: Para viver por inteiro e seguir sem pausas, disponível para download gratuito no site da campanha. O material aborda temas fundamentais aos pacientes como a necessidade da rede de apoio, cuidados com a mente e emoções, dicas nutricionais, além de um diário para registro da rotina, evolução dos cuidados e dúvidas a serem sanadas nas consultas médicas.