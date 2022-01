Maior aplicativo de mobilidade feminina, Lady Driver inicia operações em Salvador em 24 de janeiro

Maior aplicativo de mobilidade feminina do mundo, a Lady Driver já tem data marcada para iniciar suas operações, em Salvador: 24 de janeiro. A partir daí, o sinal do aplicativo estará ativo e as motoristas vão poder atender aos chamados. Na capital baiana, as operações começam com mais de 04 mil clientes cadastradas.

Nas primeiras semanas, sua área de atendimento ficará restrita do Rio Vermelho ao Aeroporto, cobrindo as principais avenidas da cidade, como a ACM, Tancredo Neves, Paralela, clínicas, centros empresariais e shoppings. Em seguida, haverá ampliação da área de cobertura. Ainda nos primeiros meses de 2022, a marca irá ampliar a sua atuação na Região Metropolitana e terá operações, também, em Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho.

“Nosso grande diferencial é ter somente mulheres dirigindo para mulheres, o que proporciona mais tranquilidade e segurança nas viagens tanto para passageiras como para motoristas. Além disso, possibilita uma oportunidade de independência financeira para muitas pessoas que queriam entrar nesse mercado de trabalho. Essa conexão também cria uma verdadeira comunidade feminina e a gente sabe que, juntas, podemos ir muito além!”, destaca Adriana Barreiros, embaixadora da Lady Driver em Salvador e Região Metropolitana, ao tratar da utilidade pública da plataforma.

O aplicativo também opera em outras cidades brasileiras, como São Paulo (SP), Manaus (AM), Fortaleza (CE), Santo André (SP) e Joinville (SC). Além dos municípios contam com os serviços da plataforma, outras dezenas serão acrescentados em 2022. Disponível para os sistemas Android e iOS, a Lady Driver iniciou suas operações no Brasil em 2017 e, hoje, conta com milhares de condutoras e passageiras que já baixaram o app em todo o país.