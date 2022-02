Maior avião do mundo, Antonov-225 Mriya, é destruído em ataque russo na Ucrânia

O lendário Antonov-225 Mriya, o maior avião já produzido no mundo, foi destruído durante um ataque russo ao aeroporto de Hostomel, perto de Kiev. A informação foi divulgada neste domingo (27) pela fabricante de armas estatal ucraniana Ukroboronprom.

O avião é o único do modelo no mundo. Ele foi produzido ainda na época da União Soviética e atualmente opera com a bandeira ucraniana pois a fabricante Antonov tinha base onde hoje é a Ucrânia.

"Os ocupantes russos destruíram o carro-chefe da aviação ucraniana — o lendário An-225 Mriya. Aconteceu no aeródromo de Antonov em Hostomel, perto de Kiev", disse Ukroboronprom em sua página no Facebook.

Ele disse que a restauração do avião custaria mais de US$ 3 bilhões e levaria muito tempo.

A informação foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, nas redes sociais. "Esta foi a maior aeronave do mundo, AN-225 'Mriya' ('Dream' em ucraniano). A Rússia pode ter destruído nosso ‘Mriya’. Mas nunca poderão destruir o nosso sonho de um Estado europeu forte, livre e democrático. Vamos prevalecer!"