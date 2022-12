Maior compra do Bahia, atacante Biel é anunciado pelo Esquadrão

O atacante Gabriel Teixeira é o novo reforço do Bahia. O tricolor anunciou a contratação do jogador de 21 anos nesta terça-feira (27). Antes mesmo de entrar em campo pelo tricolor, o jogador bateu uma marca importante. Ele é a compra mais cara da história do clube baiano. O acordo gira na casa dos R$ 10,5 milhões.

Até então, a maior compra do Bahia havia sido o zagueiro Juninho, que teve 50% dos direitos adquiridos junto ao Palmeiras por R$ 5,7 milhões em 2019. Biel, como é conhecido, passou por exames médicos e assinou contrato até 2028.

Gabriel Teixeira tem 21 anos e foi revelado pelo Fluminense. Curiosamente, ele passou pelas categorias de base do Bahia antes de rumar para o futebol carioca. Antes do anúncio, o clube publicou em suas redes sociais foto do jogador vestindo a camisa tricolor quando atuou pela base do Bahia.

Ele foi lançado na equipe principal do Flu em 2020, quando disputou 44 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência, alé da conquista do Campeonato Carioca.

Em 2022, Biel foi emprestado ao Grêmio e teve participação importante na campanha do acesso do clube gaúcho à Série A. Ele disputou 33 jogos, anotou cinco gols e deu seis assistências. O jogador já vinha sendo monitorado pelo Grupo City antes de acertar com o Bahia.

O diretor de futebol do clube Carlos Santoro afirmou que o jogador chega "pronto" no Bahia, mas ressaltou o potencial de desenvolvimento do jovem atleta.

"Gabriel é um atleta que que teve passagem pelo próprio Bahia, na infância, e o City Football Group o conhece desde a divisão de base do Fluminense. Emprestado ao Grêmio, em 2022, foi um dos destaques da Série B e a gente enxerga como pronto pra entregar performance e com potencial de desenvolvimento para as próximas temporadas", comentou o executivo.

Com a compra de Gabriel Teixeira, o Bahia chegou a sua segunda investida financeira no mercado de contratações. Antes dele, o Esquadrão comprou o zagueiro Marcos Victor, de 20 anos, por R$ 3,9 milhões.

O outros reforços negociados por empréstimo foram o meia uruguaio Nicolás Acevedo, que chegou do New York City, dos EUA, e o zagueiro Kanu, do Botafogo.

Atacante Gabriel Teixeira, o Biel, assina por cinco anos com o Bahia. Começou na #BaseDoEsquadrão, foi pro Flu e se destacou em 2022 no Grêmio. Leia tudo no #SócioDigital ➡️ https://t.co/WGi4hGVnOt #BahiaÉOMundo pic.twitter.com/vCaEYcxYc4 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) December 27, 2022