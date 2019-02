'Maior do Nordeste', diz Arthur Caíke sobre o Bahia

Um dos reforços mais aguardados pela torcida tricolor, o atacante Arthur Caíke enfim foi oficialmente apresentado. Na tarde desta terça-feira (19), ele falou pela primeira vez com a imprensa e revelou o desejo antigo em defender o Bahia.

"Eu estou muito feliz de vestir essa camisa, o maior do Nordeste. Eu sou nordestino, do Ceará, e estar presente aqui nessa data... tomara que seja uma boa coincidência e que a gente possa fazer um ano brilhante como foi há 30 anos. Espero poder dar o meu melhor aqui, como dei em todos os clubes que passei. Que a gente possa conquistar coisas boas", disse o jogador, lembrando da data histórica do título brasileiro de 1989.

"Desde que eu estava na Arábia e surgiu a oportunidade de vestir a camisa do Bahia eu passei a acompanhar o time. Desde o Ceará que a gente tá com essa briga para trabalhar junto com o Diego (Cerri), graças a Deus deu certo, o meu empresário brigou muito lá na Arábia para eu poder vir. Eu já senti da torcida a energia no jogo contra o Jacobina, e da minha forma parte é sempre dar o melhor, com muita garra, disposição em campo para ajudar a equipe. Eu sei da cobrança, temos uma boa equipe, um grande treinador e vamos fazer um grande trabalho", continuou o jogador.

Apesar da empolgação, Arthur vai ter que esperar um pouco para entrar em campo. Como não está inscrito na Copa Sul-Americana, ele não vai embarcar com o elenco para o duelo contra o Liverpool-URU, nesta quinta-feira (21), às 19h15, em Montevidéu, pelo jogo de volta da competição internacional. Apesar disso, ele afirma que deverá ter condições de atuar contra o Fortaleza, no domingo (24), pela Copa do Nordeste.

"Hoje eu me sinto melhor do que quando cheguei. Na Arábia eu não cheguei a fazer um trabalho de academia, de força, de potência, que exige dentro de campo para a musculatura. Até resolver a situação eu fiquei um pouco afastado e tive que fazer um treino à parte, que não é a mesma coisa que treinar com os profissionais. Aqui eu já conversei com o pessoal, até quero estar logo dentro de campo e domingo pode ser que eu esteja à disposição", indicou.

O elenco do Bahia faz hoje o último treino em Salvador antes do duelo contra o Liverpool-URU. Logo depois a equipe embarca para São Paulo e nesta quarta-feira (20) segue para o Uruguai, onde encerra a preparação para a partida.

Confira outros trechos da entrevista de Arthur Caíke:

Busca por titularidade

Tem grandes jogadores, muita qualidade. Vai depender de cada um passar para o treinador nos treinos e jogos para brigar pela condição de titular, mas uma disputa sadia. Eu não vim para tomar o lugar de ninguém, vim para somar e pouco a pouco vou buscando meu espaço.

Posição

Eu comecei como 9, mas passei a jogar mais pelas beiradas no Santa Cruz, o Milton Mendes me ajudou muito com a parte tática, fechar os espaços. Mas minha forma de jogar é com muita determinação, força, chute. Atacante vive de gols e eu fico sempre próximo da área. Eu deixo para o treinador. Onde ele quiser me colocar, por dentro ou beirada, ele que decide.

Copa do Nordeste

Uma competição difícil, hoje tem a gente e mais três clubes da Série A. É um campeonato duro, não tem time bobo, mas temos uma grande equipe. Fui campeão lá no Santa Cruz e espero ser campeão aqui também.