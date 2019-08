Maior livraria flutuante do mundo chega a Salvador em outubro

(Foto: Divulgação)

O Brasil recebe a partir de sexta (23) a visita da maior livraria flutuante do mundo. A embarcação Logos Hope traz à bordo mais de 5 mil livros de várias partes do mundo - o destaque, com 65% do total, é de obras em língua espanhola. Salvador está no roteiro e recebe a livraria em outubro (veja calendário abaixo).

O acervo da livraria inclui livros sobre ciência, esporte, gastronomia, saúde, idiomas, hobbies, religião, desenvolvimento pessoal e uma parte especialmente dedicada à literatura infantil.

Há área inteiramente dedicada à literatura infantil (Foto: Divulgação)

Em cada cidade que o navio para, os tripulantes montam uma estrutura que recebe doação de livros dos moradores. São mais de 400 voluntários que trabalham na Logos Hope, vindos de 60 nacionalidades diferentes. Todos fazem parte de uma associação católica que é responsável pelo Logos Hope.

Os valores não são divulgados antecipadamente, mas a ideia do projeto é que sejam preços mais acessíveis que nas livrarias tradicionais, para incentivar a leitura.

O navio fica no Brasil até dezembro. No site oficial há informações sobre como se tornar um tripulante, caso haja interesse.

Cidade Chegada Partida

Santos 23/08 17/09

Rio 18/09 08/10

Vitória 09/10 22/10

Salvador 24/10 12/11

Belém 18/11 06/12