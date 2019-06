Mais 100 candidatos do concurso de 2014 do TJ-BA são convocados

Mais 100 candidatos aprovados no concurso público de 2014 do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) foram convocados. As nomeações, publicadas no Diário da Justiça Eletrônico desta quarta-feira (5), contemplam os cargos de analista judiciário e técnicos judiciários.

De acordo com o TJ-BA, o objetivo é proporcionar maior efetividade e ampliar o índice de atendimento às demandas do Judiciário baiano.

No total, desde o início da gestão do atual presidente, desembargador Gesivaldo Britto, foram nomeados 162 servidores que, somados aos 276 servidores nomeados durante o prazo de validade do concurso, representam um incremento total de 438 servidores no quadro de pessoal do TJBA.

Os nomeados devem buscar informações com a Secretaria da Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia. O órgão situa-se na 5ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB), nº560, Sala 313 do prédio anexo, telefones (71) 3372-1858 / 1856.