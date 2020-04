Mais cinco cidades baianas têm transporte suspenso 

Água Fria, Almadina, Campo Alegre de Lourdes, Licínio de Almeida e São José da Vitória terão o transporte intermunicipal suspenso a partir de sábado (25). A decisão, que visa conter o avanço da pandemia do novo coronavírus na Bahia, foi publicada em decreto no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (24).O decreto também autoriza a retomada do transporte em Araci, Aurelino Leal, Belmonte, Conceição do Coité, Euclides da Cunha, Itagi, Itatim e Ituberá, municípios com 14 dias ou mais sem novos casos de Covid-19 confirmados.

No total, 80 cidades baianas estão com restrição no transporte intermunicipal até o dia 3 de maio. A medida considera a circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans.

Os outros municípios com transporte suspenso são: Abaíra, Acajutiba, Aiquara, Alagoinhas, Amélia Rodrigues, Barro Preto, Brumado, Buerarema, Camacã, Camaçari, Canavieiras, Candeias, Cansanção, Capim Grosso, Castro Alves, Catu, Coaraci, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Cravolândia, Curaçá, Dias D'Ávila, Eunápolis, Feira de Santana, Floresta Azul, Gongogi, Ibicaraí, Ibirataia, Ilhéus, Ipiaú, Ipirá, Irecê, Itabela, Itaberaba, Itabuna, Itacaré, Itagibá, Itajuípe, Itamari, Itaparica, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Jaguaquara, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Mirante, Morpará, Mucugê, Paramirim, Paulo Afonso, Porto Seguro, Ribeira do Pombal, Rio do Pires, Rio Real, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Santa Luzia, Santa Teresinha, São Francisco do Conde, Serra do Ramalho, Serra Preta, Serrinha, Simões Filho, Taperoá, Teixeira de Freitas, Ubatã, Una, Uruçuca, Valença, Valente, Vera Cruz e Vitória da Conquista.

Ocorrências

A Bahia registrou 9 mortes em decorrência do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Após confirmar 6 óbitos na tarde desta quinta-feira (23), a Secretaria da Saúde do estado (Sesab) anunciou outras três vítimas fatais. Com isso, o total de pessoas que morreram por causa da covid-19 chega a 62.

A quantidade atual de diagnósticos da doença na Bahia está em 1.845, segundo o balanço da Sesab. Os casos estão espalhados em 108 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (61,3%, com 1.131 pacientes). Ao todo, estão recuperadas 428 pessoas e 231 estão internadas, sendo 67 em UTI.

A 60ª morte foi de uma mulher de 83 anos, na quarta-feira (22), em um hospital público de Salvador. Ela tinha histórico de demência avançada, AVC hemorrágico, hipertensão, insuficiência de comunicação, imobilidade, disfagia, tromboflebite crônica de veia cefálica e dupla incontinência.

O 61º óbito também foi em um hospital público da capital baiana na quarta, e a paciente era uma mulher de 90 anos, com Doença de Alzheimer em fase avançada.

A 62ª fatalidade aconteceu em uma unidade de saúde do município de Uruçuca, na última segunda (20). O paciente era um homem de 35 anos, cardiopata.

As mortes na Bahia foram registradas nos municípios de Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Capim Grosso (1); Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (3); Ipiaú (1); Itabuna (2); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (1); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Salvador (34); Uruçuca (3); Utinga (1); Vitória da Conquista (1).

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Idoso de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Engenheiro civil de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher, mãe de recém-nascido, de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Idoso de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Idoso de 80 anos (Utinga)

3/4 - Idosa de 62 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)

6/4 - Taxista de 64 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

6/4 - Idoso de 76 anos (Hospital Municipal em Araci)

7/4 - Homem de 26 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Homem de 53 anos (Instituto Couto Maia, Salvador)

7/4 - Mulher de 51 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idoso de 96 anos (Hospital particular, Salvador)

7/4 - Idosa de 63 anos (Uruçuca)

8/4 - Idosa de 72 anos (Ipiaú)

9/4 - Idoso de 65 anos (Ilhéus)

10/4 - Idoso, 71 anos (Gongogi)

10/4 - Idosa de 84 anos (Salvador)

10/4 - Idosa de 62 anos (Itapé)

11/4 Homem de 35 anos, residente no Rio de Janeiro (Lauro de Freitas)

12/4 Idosa de 95 anos (Salvador)

13/4 Homem de 69 anos (Vitória da Conquista)

13/4 Idosa de 82 anos (Gongogi)

14/4 Idosa de 82 anos (Belmonte)

14/4 Homem de 52 anos (Hospital particular, Salvador)

14/4 Idosa de 73 anos (Salvador)

15/04 Idosa de 90 anos (Hospital público, Salvador)

15/04 Idosa de 74 anos (Hospital particular, Salvador)

15/04 Homem de 81 anos (Hospital público, Salvador)

15/04 Mulher de 60 anos (Hospital público, Salvador)

16/04 Homem de 62 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Mulher de 61 anos (Hospital público, Ilhéus)

16/04 Idosa de 82 anos residente de Lauro de Freiras (Hospital particular de Salvador)

16/04 Homem de 28 anos (Hospital Couto Maia, Salvador)

16/4 Idoso de 73 anos (Hospital particular de Salvador)

16/4 Homem de 37 anos (Hospital filantropico em Itabuna)

16/4 Homem de 27 anos (Salvador)

17/4 Idoso de 63 anos (Hospital público, Ilhéus)

17/4 Idoso de 80 anos (Salvador)

17/4 Idosa de 87 anos (Hospital público em Salvador)

18/4 Idosa de 82 anos (Salvador)

18/4 Idosa de 82 anos natural de Feira (Hospital Couto Maia, Salvador)

18/4 Idosa de 79 anos (Hospital público, Salvador)

18/4 Homem de 26 anos (era de Ipiaú, estava internado em hospital público de Salvador)

18/4 Homem de 64 anos (UPA, Salvador)

18/4 Idosa de 94 anos (Hospital público em Salvador)

19/4 Idosa de 86 anos (Hospital público em Salvador)

19/4 Idosa de 72 anos (Hospital público em Itabuna)

20/4 Médico de 55 anos (Hospital da Costa do Cacau, Ilhéus)

20/4 Mulher de 54 anos (residente em Água Fria, faleceu em hospital público de Salvador)

20/4 Homem de 35 anos (Uruçuca)

21/4 Homem de 62 anos (residente em Capim Grande, faleceu em público de Salvador)

21/4 Idosa de 97 anos (Hospital de Salvador)

21/4 Idosa de 87 anos (Hospital público em Salvador)

21/4 Idoso de 70 anos (Hospital público em Salvador)

22/4 Funcionário das Osid (Hospital Couto Maia, Salvador)

22/4 Mulher de 68 anos (Hospital privado, Salvador)

22/4 Idosa de 83 anos (Hospital público, Salvador)

22/4 Idosa de 90 anos (Hospital público, Salvador)