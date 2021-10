Mais cor e positivismo

Não tem jeito, começa aquele calorzão e a gente já deseja montar um visu colorido e criativo. Uma boa ideia é recorrer a uma paleta bem alegre e misturar os tons. As estampas também tem lugar cativo nessa estação e investir em uma t-shirt bacaninha já é um passo certeiro. Atrás de uma inspiração? Olhos abertos para a campanha da Coca Cola Jeans (@cocacolajeans), que propõe uma coleção com temáticas positivas e prints carregadas de significados. Cool!





Achadinho

Atrás de um tênis flatform lacrativo para chamar de seu? Vale aquela espiadinha no site da Amazon (amazon.com.br). Esse modelito da Ramarim você garimpa lá por R$ 109,99, bem amigo do bolso. Dica de stylist: Investe nas calças estilo wide leg, aquelas que sobram, propositadamente, nas pernas e faz um mx com o calçado.





De olho nele

Ele é clássico pelas cores em preto e branco, mas possui um shape nada básico imprimindo aquele conceito de efeito na peça. O brinco geométrico da Shoulder (shoulder.com.br) tira a mesmice do look rapidinho. Custa R$ 59,99

A eleita

Pequenina, fashion e ideal para combinar com qualquer look esportivo. O vixe amou a mini bag da Arezzo (arezzo.com.br), na cor laranja, parceira perfeita para as produções mais fresh da temporada do calor. Preço: R$ 189,9.





Bom investimento

Já descolou um par de óculos com armação quadrada para injetar aquela bossa na produção? Pois se tiver uma print bem animal, como essa de tartaruga, bingo! Onde achar? E-commerce da Riachuelo (riachuelo.com.br). Você leva para casa por R$ 89,9.





Beem Verão

Boys descolados prestem atenção nessa camisa havaiana arrematada na loja virtual Guller (guller.com.br). Uma ótima ferramenta fashion para fazer bonito nesse Verão, já que as estampas tropicais trazem o frescor para os looks pensados para a alta temperatura. Preço: R$ 108,80











Nota 10: As fashionistas estão investindo nas makes coloridas para a temporada. Os gatinhos em tons rosados e azulados são as primeiras opções entre a turma que sabe das coisas

Nota 0: Em um restaurante, uma amiga deixou a outra constrangida. Chegou com alvoroço, abraçando e beijando a outra, que estava na mesa esperando por ela, já sem máscara. Desnecessário na pandemia!