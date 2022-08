Mais da metade dos domicílios da Bahia já responderam ao censo do IBGE

Menos de um mês após o início do Censo Demográfico 2022 mais da metade dos domicílios a Bahia já responderam à pesquisa. Nesta terça-feira (30), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que 2,8 milhões de lares foram visitados pelos recenseadores, entre os dias 1º e 29 de agosto, o que representa 51,5% dos 5,2 milhões dos imóveis estimados. A Bahia é o 5ª estado com maior percentual de respostas.

O superintendente do IBGE na Bahia, André Urpia, comemorou os resultados. “Normalmente, temos um número menor de domicílios visitados no primeiro mês de pesquisa. Nossa meta era chegar em torno de 50% e conseguimos superar essa meta antes do mês terminar. Acredito que como o questionário foi reformulado, o número de questões diminuiu, ele está mais rápido para ser aplicado”, afirmou.

A Bahia tem a 4ª maior população do país, sendo o 3º estado com mais gente recenseada (5,1 milhões de pessoas), até 29 de agosto, ficando atrás apenas de São Paulo (9 milhões) e Minas Gerais (6 milhões). Uma das novidades dessa edição é a contagem de quilombolas. Em 150 anos e 13 edições da pesquisa, pela primeira vez, as pessoas estão podendo se autodeclarar como membros de quilombos.

Nesse primeiro mês de coleta de dados, a Bahia registrou a maior população de quilombolas do país, com 116.437 mil autodeclarados. Além disso, em cada 10 representantes pesquisados no Brasil, 3 são baianos (30,1% de um total de 386.750).

O dado não surpreende. Segundo o IBGE, a Bahia é o estado com o maior número de comunidades quilombolas do Brasil, em casa dez municípios, seis tem algum quilombo. Porém, 96% dessas regiões não são oficialmente delimitadas. São 1.046 localidades, entre formalizadas e não formalmente reconhecidas no estado. Em Salvador, a maior concentração está na Ilha de Maré.

O levantamento parcial aponta também que a Bahia tem ainda a segunda maior população de indígenas (81.992, ou 1,6% de todas as pessoas contadas). O Censo 2022 segue, em todo o país, até o final de outubro. Os resultados serão divulgados a partir de dezembro e no decorrer de 2023.