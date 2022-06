Mais de 100 pessoas são presas em Operação Unum Corpus da Polícia Civil

Mais de 100 pessoas foram presas, nesta sexta-feira (10), durante a quinta fase da Operação Unum Corpus, deflagrada pela Polícia Civil por meio do Departamento de Polícia do Interior (Depin). Foram 79 mandados de prisão cumpridos e 31 autos de prisões em flagrante, somando 110 prisões registradas até o final da tarde de hoje.

Envolvidos com homicídios, latrocínios, estupros, furtos, roubos, tráfico de drogas e violência doméstica estão entre os alvos de mandados de prisão cumpridos e presos em flagrante. Durante a operação também foram apreendidas 38 armas de fogo, entre elas, um fuzil, espingardas e pistolas de diversos calibres, além de mil munições e aproximadamente nove quilos de drogas.

Equipes das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) participaram da operação, que também cumpriu 145 mandados de busca e apreensão em diversos municípios baianos. A delegada-geral Heloísa Campos de Brito destacou a importância da quinta fase da operação, que, segundo ela, leva mais tranquilidade aos baianos durante as festas de São João.

“Considerando os festejos juninos em diversas cidades do interior da Bahia, esta fase da Unum Corpus vem para também proporcionar mais tranquilidade nas regiões onde acontecerão estes eventos. Contudo, a Polícia Civil continuará trabalhando focada no combate a criminalidade em toda a Bahia”, afirmou.

A diretora do Depin, delegada Rogéria Araújo, destacou o trabalho conjunto entre as coordenadorias e avaliou o resultado da operação. “Mais uma vez a Unum Corpus foi exitosa no seu objetivo principal, que é retirar criminosos do convívio social e a apreender armas e drogas. O sucesso está justamente no título da operação, que é a união de todos para a proteção da sociedade. Vamos em frente neste mesmo sentido”, comentou.

As cinco fases

Ao longo das cinco fases, a Operação Unum Corpus retirou 516 criminosos das ruas. Foram cumpridos 353 mandados de prisão, 163 prisões em flagrante, 442 mandados de busca e apreensão, além da apreensão de 85 armas de fogo, 35 quilos de drogas e 10 veículos com restrição de roubo.

Trabalharam na operação, mais de 600 policiais, entre delegados, escrivães, investigadores e servidores administrativos das Coordenadorias do Depin, além de equipes do Departamento de Inteligência Policial (DIP) da Polícia Civil, do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e da Superintendência de Inteligência (SI) da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).