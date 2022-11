Mais de 120 pessoas são presas em operação policial no interior da Bahia

A Polícia Civil da Bahia cumpriu, ao todo, 121 mandados de prisão durante a 7ª fase da Operação Unum Corpus, realizada nesta quarta-feira (30) simultaneamente em vários municípios do estado. As ações foram realizadas por mais de 1 mil policiais civis das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins), com o apoio da Superintendência de Inteligência (SI) da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Além dos 85 mandados de prisão cumpridos, 28 flagrantes e a apreensão de oito adolescentes, também foram dados cumprimentos a 158 mandados de busca e apreensão. Entre os presos, 28 são acusados de crimes contra a vida, 29 por tráfico de drogas, 25 por crimes contra o patrimônio, 12 por violência doméstica e familiar, sete por estupro e os demais por outros crimes.

"Estamos fechando o ano com a sétima edição da Unum Corpus, que apresenta um saldo positivo no combate a criminalidade no interior do nosso estado. São 735 pessoas acusadas de diversos crimes retiradas do convívio social e quantidades significativas de armas e drogas apreendidas”, avaliou a diretora do Departamento, delegada Rogéria Araújo.

Balanço das sete fases da Unum Corpus

Ao longo das fases da Operação Unum Corpus, iniciada em setembro de 2021, 735 pessoas foram presas por força de mandados de prisão e prisões em flagrante; 103 toneladas de drogas, 125 armas e 24 veículos foram apreendidos.