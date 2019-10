Mais de 1,5 tonelada de óleo já foi retirada de duas praias de Morro de São Paulo

Foto: Prefeitura de Cairu/Divulgação

Mais de 1,5 tonelada de óleo foi retirada nesta terça-feira (22) da Segunda e Terceira praias, em Morro de São Paulo, no arquipélago de Tinharé, que pertence à cidade de Cairu, no Baixo Sul do estado. De acordo com a secretária municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, Fabiana Pacheco, as primeiras manchas de óleo foram vistas entre 2h e 2h30 desta terça-feira (22) por moradores e turistas que estavam na praia.

Após a constatação do óleo, as praias foram interditadas por tempo indeterminado. O Passeio Volta à Ilha também está suspenso até que os danos ambientais sejam mensurados.

"Eles acionaram prepostos da secretaria de Meio Ambiente e da administração de Morro de São Paulo. Fomos checar e confirmamos", explicou a secretária.

Como o óleo fixou nas pedras, foi preciso usar uma retroescavadeira para auxiliar os trabalhos do técnicos da prefeitura de Cairu e de voluntários. Por conta da dificuldade de retirar o material preso nas pedras, o trabalho só deve ser concluído amanhã, se não voltar a chegar mais petróleo cru na localidade.

"O grosso conclui amanhã (quarta) se não chegar mais, não finaliza hoje. Só vamos suspender a interdição das praias depois que elas tiverem vistoriadas e limpas", explicou Fabiana. Segundo ela, nenhuma amostra da água foi enviada ainda ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) para avaliar as condições de balneabilidade das praias, mas que decidiram pela interdição por precaução.

"Muitos turistas respeitam, mas ainda temos uma minoria que insite. Temos monitores nas praias orientando as pessoas", diz, acrescentando o trabalho lá tem sido rápido e eficiente. "O turista que quiser vir pra Morro não tem restrição", diz.

As praias de Garapuá e Boipeba, que também pertencem ao município de Cairu, também foram atingidas. "Garapuá também foi atingida, mas com menos incidência do que em Morro. Em Boipeba também chegou em menor quantidade", explicou a secretária.

As praias atingidas em Boipeba foram as de Itacimirim e Cueira. Ainda não há um balanço da quantidade de foi retirada de Garapuá e de Boipeba. Em um vídeo que circula nas redes sociais, moradores relatam que houve um mutirão para remover o óleo. Conhecida pelas lambretas, a área de mangue ainda não está "tão suja", dizem.

Em outro vídeo (ver abaixo), um morador mostra a situação em Garapuá. "Tenho uma notícia triste pra gente. Praia de Garapuá, aqui na Ponta do Quadro, nos deparamos com esse material. Isso aqui é óleo. Olha como tá vindo lá na água", diz um morador, antes de comentar que vai acionar os órgãos ambientais para remover o material.