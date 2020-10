Mais de 19 mil serão testados para covid-19 em escolas na região da Liberdade

Mais de 19 mil alunos, professores e funcionários de 18 escolas estaduais de Salvador vão passar por testes para detecção de covid-19 de 21 a 28 de outubro. A testagem acontecerá das 8h às 17h, nas escolas-polo, seguindo cronograma da Secretaria da Educação do Estado (SEC). As comunidades escolares testadas agora são de colégios que ficam nos bairros da Liberdade, Caixa D´Água, Queimadinho, IAPI, Pero Vaz, Pau Miúdo, Cidade Nova, Curuzu, Soledade, Barbalho e Nazaré (cronograma ao final da matéria).

Os testes serão do tipo RT-PCR e já foram aplicados nas comunidades escolares de 28 escolas do Subúrbio Ferroviário de Salvador e de 21 escolas em Cajazeiras e região. No interior, foram aplicados testes rápidos em estudantes, professores e funcionários da rede estadual nas cidades de Itajuípe, Itabuna, Ilhéus, Ipiaú, Uruçuca e Jequié.

Para o secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues, os testes são essenciais para o combate à covid-19 e, claro, para os planos da retomada de aulas. “Começamos esta testagem pelo interior do Estado, nas cidades com alto índice de contaminação, para saber como estava o comportamento da doença junto à nossa comunidade escolar. Este levantamento nos auxilia na tomada de decisão sobre um possível retorno às atividades letivas, mesmo que ainda não tenhamos uma data definida", diz.

As escolas já começaram a ser preparadas para receber os alunos, professores e funcionários com segurança, com protocolos de higienização. Os locais terão álcool em gel e pias com sabão. Também haverá uso de EPI nos trabalhdores e quem for se testar deve estar de máscara.

Os testes são avaliados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). A ação conta com o apoio dos funcionários da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), dos preceptores dos cursos de Educação Profissional da rede estadual e de residentes da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), além dos gestores escolares.

*Cronograma*

- Na Liberdade, o Colégio Estadual Duque de Caxias, escola-polo do bairro, recebe a sua própria comunidade escolar no dia 21 de outubro;

- Ainda no dia 21, na Caixa D´Água, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Escola Parque, escola-polo do bairro, atende a comunidade escolar do Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde - Anísio Teixeira;

- No dia 22 de outubro, o Colégio Estadual Duque de Caxias, escola-polo do bairro da Liberdade, recebe as comunidades escolares dos colégios estaduais Tereza Conceição Menezes e Pierre Verger;

- Também no dia 22, as testagens acontecem no Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Escola Parque, escola-polo do bairro da Caixa D’ Água, atendendo às comunidades escolares da Escola Estadual Classe VI - Anísio Teixeira e do Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Classe IV;

- Já no dia 23 de outubro, na Liberdade, o Colégio Estadual Duque de Caxias, escola-polo do bairro, recebe a comunidade escolar do Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão, Negócios e Turismo - Luiz Navarro de Britto;

- Na Caixa D’Água, no dia 23, escola-polo do bairro, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Escola Parque, atende o público do Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Classe I e do Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Classe II;

- No dia 26, no Barbalho, o Centro de Educação Profissional em Apoio Educacional e Tecnologia da Informação - Isaías Alves (ICEIA), escola-polo do bairro, atende sua própria comunidade escolar e a do Centro Estadual de Educação Profissional em Música;

- Na mesma data, 26 de outubro, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Escola Parque, escola-polo do bairro Caixa D’ Água, realiza as testagens das comunidades escolares do Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Classe III, da Escola Estadual Classe VII – Candolina e dos colégios estaduais Marquês de Maricá e Princesa Izabel;

- Já no dia 27, os testes acontecem no Centro de Educação Profissional em Apoio Educacional e Tecnologia da Informação - Isaías Alves (ICEIA), escola-polo do bairro Barbalho, que atende a comunidade escolar da Escola Estadual Presidente Getúlio Vargas;

- Ainda no dia 27 de outubro, o Colégio Estadual Helena Celestino Magalhães, escola-polo do bairro IAPI, atende a própria comunidade escolar;

- No dia 28, em Nazaré, o Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão - Severino Vieira, escola-polo do bairro, atende a própria comunidade escolar e a da Escola Estadual Severino Vieira.