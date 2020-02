Mais de 2 mil espetinhos de churrasco são apreendidos no Carnaval de Salvador

Mais de 2 mil espetinhos de churrasco já foram apreendidos no Carnaval de Salvador até a manhã desta segunda-feira (25). A informação é do superintendente da Guarda Civil Municipal (GCM), Maurício Lima, que fez um balanço da folia momesca no início desta tarde.

De acordo com Lima, a Guarda Civil Municipal está atuando nesse Carnaval com mais de mil agentes e 12 bases avançadas. "São 18 secretarias sendo atendidas. Estamos fazendo apreensões de armas e perfurocortantes dentro do circuito. Já foram mais de 2 mil espetinhos de churrasco apreendidos durante esses dias de festa", revela o superintendente.

A GCM ainda fez uma operação nesta segunda (24), conforme Lima, para apreender esse tipo de material. "A Guarda fez uma grande operação de ordenamento público na frente dos camarotes, em Ondina, fazendo a desobstrução dos camarotes, porque isopores estavam impedindo a passagem dos foliões, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. A Guarda tem atuado nesses dias com toda sua força pra que a gente tenha um Carnaval mais seguro e mais tranquilo", afirma o representante.

Ele lembrou ainda que a GCM apreendeu, no Campo Grande, nesta segunda, um simulacro de arma de fogo, que foi utilizado para fazer um assalto a uma mulher. "Ela procurou um dos nossos agentes e denunciou o assalto e o Grupamento de Operações Especiais da GCM conseguiu flagrar esse deliquente, que estava portando uma cópia de arma de fogo real. A gente conduziu ele pra central de flagrantes do Carnaval. Ele deve estar sendo detido hoje", explica Lima

(Foto: Divulgação/Secom)

Ao todo, o órgão registrou 241 atendimentos e nove ocorrências na segunda-feira. Durante o Carnaval, as equipes da GCM já registraram a apreensão de 2.365 objetos do tipo faca, considerados arma branca. O órgão atuou com ações preventivas e recuperou 301 documentos, identificação de 32.755 crianças e a distribuição de 6.522 materiais informativos.

