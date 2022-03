Mais de 200 testemunhas já foram ouvidas na maior ação penal da Faroeste

Em aproximadamente oito meses, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já ouviu mais de 200 testemunhas arroladas pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelos advogados de 15 réus do primeiro e maior processo criminal movido pela Operação Faroeste contra suspeitos de participar do esquema de grilagem e venda de sentenças no Judiciário baiano. O número foi revelado em recente decisão do relator do caso no STJ, ministro Og Fernandes, ao fazer um balanço das 18 audiências para oitiva de testemunhas de acusação e defesa no âmbito da Ação Penal 940, autuada pela Corte em 7 de julho do ano passado.

Lista de chamada

Na relação de réus do processo que abriu a série de ofensivas judiciais da Faroeste, constam o falso-cônsul Adailton Maturino, os desembargadores José Olegário Monção Caldas e Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Maria do Socorro Barreto Santiago e Gesivaldo Britto, ex-presidentes do Tribunal de Justiça da Bahia, e os juízes Sérgio Humberto Quadros e Marivalda Moutinho.

Pescaria com rede

Concentrado em reduzir danos gerados pelo rompimento do PP com a base aliada, a articulação do governador Rui Costa (PT) abriu a mesa de negociações para tentar manter de dois a três deputados estaduais do partido na bancada governista. O objetivo final da ofensiva é evitar que o fortalecimento da oposição na Assembleia Legislativa, consolidado com a adesão dos oito integrantes do PP na Casa, cause prejuízos à governabilidade de Rui difíceis de contornar, especialmente, em relação a materias que dependem de maioria absoluta, 32 votos favoráveis em plenário, ou qualificada, três quintos dos 63 parlamentares, ou seja, 38. Os nomes são mantidos em sigilo, mas a Satélite apurou que Eduardo faz parte dos alvos.

Prazo de validade

O contra-ataque do Palácio de Ondina para conter a sangria no PP já havia sido antecipado pelo vice-governador João Leão na última quinta, quando formalizou apoio ao ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo e sua candidatura ao Senado no bloco da oposição. "Claro que (o PT) conseguirá atrair deputados e prefeitos do PP. Mas isso dura até agosto, no máximo, porque muitos ainda dependem do governo. Depois, o papo é outro", profetizou.

Radar ligado

Famoso tanto pelo desempenho na geração digital do setor bancário quanto pelo interesse no cenário eleitoral, o Banco Genial, dirigido pelo ex-sócio do Pactual André Schwartz, encomendou ao Instituto Quaest uma pesquisa sobre a sucessão estadual com 1.140 eleitores baianos, com divulgação prevista para depois de amanhã. A coleta dos dados, realizada através de entrevistas domiciliares, foram concluídas no sábado.

Olho gordo

É a primeira vez que o Genial aponta a mira para as eleições baianas. Até então, o banco esquadrinhava o cenário da sucessão presidencial e de estados onde tem alto fluxo de negócios, sobretudo São Paulo, sempre em parceria com o Quaest. Na Bahia, o interesse é tanto que o Genial pagou nada menos que R$ 116 mil por um raio-x bem completo.