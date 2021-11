Mais de 22 milhões de casos de covid -19 já foram confirmados no Brasil

O Brasil ultrapassou a marca de mais de 22 milhões de casos confirmados de covid-19, nesta sexta-feira (19). Os dados são contabilizados desde 22 março do ano passado, quando a pandemia começou no país.

Segundo o Painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a média móvel semanal do número de óbitos, que elimina as distorções entre dias úteis e fim de semana, é de 268, ainda abaixo de 300 pelo 18º dia seguido.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 226 óbitos e 13.355 novos casos em todo o país.

Ao todo, são 612.370 mortes e 22.003.317 infecções confirmadas.