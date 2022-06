Mais de 26 mil pessoas são imunizadas contra Covid-19 nesta sexta (10)

Mais de 26 mil pessoas foram imunizadas no primeiro dia do mutirão de vacinação contra a Covid-19, realizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) em Salvador, nesta sexta-feira (10). No total, foram mais de 18 mil indivíduos que receberam a 4ª dose e outras 4,9 mil que receberam a dose de reforço, a 3ª dose.

Para facilitar o acesso às doses na capital baiana, a pasta ampliou o número de postos de imunização nesta sexta-feira (10), inclusive com a implantação de três pontos de drive thru no 5º Centro de Saúde, Shopping Bela Vista e Atakadão Atakarejo, de Fazenda Coutos. O secretário da SMS, Decio Martins, avaliou como positiva a estratégia adotada.

“Mesmo com alguns episódios de formação de filas em algumas unidades, terminamos o dia com um balanço bastante positivo de imunizados. Amanhã seguiremos com a intensificação com pontos fixos e drive thrus para garantir a ampliação da cobertura vacinal em nossa cidade”, avaliou.

Sábado

Neste sábado (11), das 8h às 16h, acontece mais um dia de mutirão da vacinação contra a Covid-19. Além dos postos fixos convencionais, a estratégia também terá três pontos com drive-thru para 4ª dose de adultos e 3ª dose de adolescentes: 5º Centro de Saúde (Barris), Shopping Bela Vista e Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos).

Durante a mobilização, as unidades disponibilizarão as 1ª e 2ª doses da vacinação infantil, para crianças de 5 a 11 anos, inclusive os pequenos com imunossupressão, bem como as 3ª e 4ª doses para a população adulta elegível. Não haverá 1ª dose para pessoas a partir de 12 anos, nem 2ª dose para adultos neste dia.

A aplicação da 3ª dose para indivíduos com 18 anos ou mais acontece no esquema “Liberou Geral”, ou seja, o imunizante é aplicado independentemente do indivíduo ser morador de Salvador ou não ter tomado as doses anteriores na cidade. O único requisito é ter o cartão SUS vinculado a algum município do estado da Bahia.

O interessado deve apresentar, obrigatoriamente, originais e cópias do cartão de vacina, carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS atualizado), documento de identificação com foto e comprovante de residência do município do Estado da Bahia.

Já para ter acesso à 4ª dose, as pessoas com 50 anos e trabalhadores da saúde devem ter um intervalo de quatro meses do recebimento da 3ª dose, ou seja, até 11 de fevereiro de 2022. É necessário ter o nome na lista do site da SMS, no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br.

Janssen

Os indivíduos de 18 anos ou mais que tomaram a vacina Janssen não estão indicados para receber a 3ª dose, pois o esquema de vacinação para este imunizante é dose única + dose de reforço. Apenas os imunossuprimidos que fizeram o esquema com a vacina Janssen têm indicação para a 3ª dose.

Documentos

Criança ou adolescente acompanhado pelo pai ou mãe: É necessário estar com nome no site da SMS e, no ato da vacinação, apresentar original e cópia do documento de identificação com foto do pai ou da mãe que estiver presente, original e cópia do documento de identificação da criança/adolescente, e originais da caderneta de vacina e Cartão SUS de Salvador da criança/adolescente.

Criança ou adolescente desacompanhado do pai ou da mãe: É necessário estar com o nome no site e, no ato da vacinação, estar acompanhada por outra pessoa maior de 18 anos. Além disso, deverá ser apresentado o Formulário de Vacinação preenchido e assinado pelo genitor da criança (pai ou mãe), cópia do documento de identificação com foto do responsável pela assinatura no documento, mais original e cópia do documento de identificação da criança/adolescente, além dos originais da caderneta de vacina e do Cartão SUS de Salvador da criança/adolescente. O Formulário de Vacina está disponível para impressão no site da SMS.

Adultos: Deverão apresentar no ato da vacinação o ConectSUS atualizado e documento oficial de identificação com foto.

Voluntários de pesquisas e estudos: Para recebimento da 3ª dose, os voluntários de pesquisas e estudos deverão apresentar os documentos citados acima, além de declaração do instituto de pesquisa indicando que estão liberados para 3ª dose, sem prejuízo do prosseguimento do estudo/pesquisa.

Gestantes e puérperas: As gestantes devem apresentar, obrigatoriamente, cópia impressa da prescrição médica. As puérperas, além da prescrição médica, devem também apresentar uma cópia da certidão de nascimento do bebê ou Declaração de Nascidos Vivos.

Imunossuprimidos - 4ª dose e idosos com 60 anos ou mais: Os interessados devem ter 18 anos ou mais, já ter tomado as três doses do esquema vacinal, tendo tomado a 3ª dose até a data indicada na estratégia.

Os casos excepcionais relacionados à falta de apresentação da documentação completa serão tratados individualmente no próprio ato/local da vacinação, como vem ocorrendo desde o início da estratégia.

APRAZAMENTOS DESTE SÁBADO (11):

*2ª DOSE – CORONAVAC: CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS – QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE ATÉ O DIA 14/5/2022

*2ª DOSE – PFIZER PEDIÁTRICA: CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE ATÉ O DIA 16/4/2022

*3ª DOSE: ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ O DIA 10/2/2022

*3ª DOSE: 18 ANOS OU MAIS - QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ O DIA 10/2/2022 – LIBEROU GERAL

*4ª DOSE: IDOSOS COM 50 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 3ª DOSE ATÉ 11/2/2022

*4ª DOSE: TRABALHADORES DA SAÚDE COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 3ª DOSE ATÉ O DIA 11/2/2022



POSTOS:

1ª E 2ª DOSES PEDIÁTRICAS – CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS (INCLUINDO IMUNOSSUPRIMIDAS)

Postos fixos: USF Lealdina Barros (Vale da Muriçoca), USF Menino Joel (Nordeste de Amaralina), UBS Manoel Victorino (Brotas), USF Parque de Pituaçu, UBS Eunísio Teixeira (Saboeiro), USF Arraial do Retiro, USF Cajazeiras V, UBS Péricles Cardoso (Barbalho), USF Gamboa, UBS Ministro Alkimin, UBS José Mariane (Itapuã), UBS São Cristóvão, USF San Martim III, 16º Centro de Saúde do Pau Miúdo, Multicentro Liberdade, UBS Castelo Branco, USF Pirajá, UBS Sérgio Arouca (Paripe), USF São João do Cabrito, USF Colinas de Periperi e USF Fazenda Coutos III.

3ª E 4ª DOSES – PESSOAS COM 12 ANOS OU MAIS

Drive-thru exclusivo para 3ª dose de adolescentes de 12 a 17 anos; 4ª dose de adultos de 50 anos ou mais; 4ª dose de trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Shopping Bela Vista (9h às 16h) e 5º Centro de Saúde (Barris)

Postos fixos: 5º Centro de Saúde, USF Federação, USF Imbuí, UBS César Araújo (Boca do Rio), USF Pituaçu, Vale do Matatu, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Arraial do Retiro, USF Resgate, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), CSU Pernambués, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Yolanda Pires, UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Terreiro de Jesus, USF Joanes Leste, UBS Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Alto do Coqueirinho, Ferreira Costa (Av. Paralela), USF San Martim III, USF Cambonas (Via Regional), USF Boa Vista de São Caetano, USF Recanto da Lagoa II, USF Antonio Lazzarotto (Plataforma), UBS Péricles Laranjeiras (Fazenda Grande do Retiro), USF Deputado Luiz Braga (Pirajá), USF San Martin II, USF Alto do Cabrito, USF Plataforma, USF Itacaranha, USF Beira Mangue, USF Alto do Cruzeiro, USF Vista Alegre, USF Teotônio Vilela II, USF Tubarão e UBS Periperi.