Mais de 32 mil ingressos são vendidos para Bahia x São Paulo

O duelo decisivo entre Bahia e São Paulo, nesta quarta-feira (29), às 21h30, na Fonte Nova, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, vai ser de casa cheia. De acordo com a parcial divulgada pelo Bahia, 32 mil ingressos foram vendidos para o duelo. A conta soma os bilhetes vendidos avulsos e os sócios com acesso garantido. Atualmente o tricolor conta com cerca de 25 mil sócios na modalidade.

Os ingressos para a partida seguem à venda. Nesta quarta-feira, além do site da Fonte Nova, a comercialização acontece nas bilheterias do estádio, a partir das 11h; no Balcão de Ingressos nos shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista (9h às 18h); na loja Turma Tricolor no Multishop Boca do Rio (8h às 18h); no Espaço Tricolor no Shopping Estrada do Coco (10h às 18h) e na loja Atlética Sport no Mercantil Rodrigues (8h às 18h). O valor do ingresso varia entre R$ 60 e R$ 120.

Como venceu o jogo de ida das oitavas de final por 1x0, no Morumbi, o Bahia precisa de apenas um empate para ficar com a vaga na próxima fase. Em caso de triunfo do São Paulo por mais de um gol de diferença, a classificação vai ser definida nos pênaltis.