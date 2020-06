Mais de 33% dos baianos contaminados pela covid-19 já estão recuperados

Salvador (Foto: @carlos__dourado)

A Secretaria de Saúde (Sesab) anunciou, nesta terça-feira, que a Bahia possui 21.430 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Entre os contaminados, 7.247 já são considerados recuperados, o que representa 33,82% do total de diagnósticos.

No boletim anterior, divulgado ontem, havia 18.898 contaminados.

N Bahia, há 1.833 leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para pessoas com covid-19. Destes, 1.032 estão ocupados (56%). Quanto aos leitos de UTI adulto e pediátrico destinados apenas a infectados com o coronavírus, 540 dos 791 disponíveis estão com pacientes internados (68%).