Mais de 36 mil pessoas já agendaram acesso à Vila de Natal no Campo Grande

Foi inaugurada ontem (23) pela Prefeitura de Salvador a decoração natalina do Campo Grande, com o tema Luz para Recomeçar e soteropolitanos e turistas já podem conhecer o espaço. O acesso é realizado através de agendamento, a ser feito por pessoas acima de 12 anos, no site. Em menos de 24 horas, a ferramenta já registrou mais de 36 mil pessoas agendadas.

As visitas estão disponíveis para todos os dias da semana, até o dia 6 de janeiro. O site abre agendamento para ciclos de 15 dias. Ou seja, é possível agendar a visita para uma data dentro dos próximos 15 dias.

São disponibilizados cinco horários, às 18h, 19h, 20h, 21h e 22h, e o limite é de duas mil pessoas para cada sessão. O tempo de permanência na praça é de até 50 minutos.

Após agendamento, o cidadão tem acesso a um QR Code que pode ser apresentado no local em formato digital ou impresso. Além disso, está sendo exigida a comprovação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 na porta para pessoas a partir de 18 anos.

Acessibilidade

Pessoas com deficiência não precisam agendar a visita e têm direito a dois acompanhantes. Além disso, a Praça do Campo Grande passa a contar com monitores para dar auxílio ao deslocamento dos cegos, peças com descritivos em braile, além de equipe treinada em libras.

Trânsito

Para garantir comodidade a todos que irão apreciar o Natal Salvador no Campo Grande, a Superintendência de Trânsito de Salvador regulamentou vagas extras de Zona Azul, interdição de algumas vias e intensificação do monitoramento pelos agentes do órgão. A sinalização no local segue reforçada com banners, placas e painéis. As áreas para embarque e desembarque de pedestre serão aquelas situadas em frente ao Teatro Castro Alves e do lado esquerdo da Avenida Sete de Setembro, entre a Rua Banco dos Ingleses e o Corredor da Vitória.

Ao todo, 150 vagas de estacionamento Zona Azul foram implementadas provisoriamente, que se somam às 79 já existentes entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Forte de São Pedro. As novas vagas foram distribuídas ao longo das vias que circundam a praça. Dez por cento delas são de uso prioritário para Pessoas com Deficiência (PCD). A vigência das novas vagas de Zona Azul será de segunda a domingo, das 17h à meia-noite, em períodos de 2 horas (R$3).

Linha especial

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) criou uma linha especial para as pessoas que forem ao Campo Grande de ônibus. É a 2512 – Luz pra Recomeçar, em referência ao tema natalino deste ano.

Dois ônibus com a iluminação especial farão o trajeto Lapa x Campo Grande, saindo da Estação diariamente, a partir desta terça-feira (23) até 6 de janeiro, das 17h30 até meia-noite. O local de embarque e desembarque na Estação da Lapa será no andar térreo, na Plataforma A, enquanto no Campo Grande será em frente ao Teatro Castro Alves.

Atrativo

Cerca de 7 milhões de lâmpadas sustentáveis de LED dão brilho e magia ao Natal Salvador no Campo Grande. O local tem opções variadas para o lazer e registro de imagens marcantes, a exemplo da catedral composta por vitrais, Casa do Papai Noel, presépio gigante e vila natalina.

Um número grande de pessoas costuma ir ao local no período para passear, tirar fotos e curtir o momento com a família. Em 2019, a praça recebeu 1,3 milhão de pessoas. E no ano anterior, com toda a segurança que o momento exigia, foram registrados 160 mil visitantes.