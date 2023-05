Mais de 4 mil óculos são entregues a mulheres que participaram da Feira Março Mulher

Mais de quatro mil mulheres que participaram da Feira Março Mulher, no período de 8 a 12 de março, na Arena Fonte Nova, estão recebendo, nesta segunda-feira (15), os óculos de grau receitados por médicos oftalmologistas após consulta.

A estrutura esteve montada até às 17h para receber todas as mulheres que já foram atendidas pelos médicos oftalmologistas e agora estão ganhando os óculos de forma totalmente gratuita. O coordenador da Ação, Edvaldo Gomes, explica que as mulheres que não puderem ir à Arena Fonte Nova pegar os óculos nesta segunda-feira (15) terão a oportunidade de retirá-los a partir desta terça-feira (16) no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, das 8h às 12 e das 13h30 às 17h apresentando o RG.

Uma das mulheres que já pode sair da Fonte Nova com seus óculos foi a dona de casa Eugênia Bispo dos Santos. Ela conta que tem dificuldade de ler por conta da visão e por isso procurou o atendimento na Feira Março Mulher. “Já sabia que iria precisar de óculos, mas sempre adiava a busca por um profissional. Com essa oportunidade de atendimento na ação, busquei o oftalmologista e que bom que já sai agora com os óculos”, comemora. A entrega é fruto de uma iniciativa da Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) em parceria com Voluntárias Sociais da Bahia e a Organização Voluntários do Sertão.

A moradora de Salvador Valdineia Ferreira da Silva foi uma das que também já está com seus óculos. Ela conta que foi à Feira Março Mulher em busca de um mastologista e aproveitou também para passar pela consulta com o oftalmologista. “Como já tinha dificuldade de enxergar não deixei passar a oportunidade de fazer os exames de vista. Essa iniciativa de oferecer a consulta e também os óculos foi ótima. Já to saindo daqui enxergando melhor”, disse.

Mais de 35 mil atendimentos

A Feira Março Mulher contabilizou mais de 35 mil atendimentos de saúde e de cidadania. Durante os cinco dias de ação, o atendimento oftalmológico foi o que registrou maior procura, com mais de 5 mil consultas realizadas. Entre os serviços mais procurados, além do oftalmológico, os exames de imagem também registraram grande procura. Ao todo, foram mais de 3.500 exames de ultrassonografia realizados, além de 2.680 odontológicos e outros 1.800 preventivos ginecológicos.

Além oferta dos serviços de saúde, foram oferecidos serviços de cidadania, a exemplo de emissão da primeira e segunda via de carteira de identidade, de forma totalmente gratuita, inscrição no CPF e emissão de antecedentes criminais. A ação proporcionou às mulheres o cadastramento e/ou atualização dos dados pessoais e profissionais do trabalhador no Sistema Intermediação de Mão de Obra (IMO), viabilizando o acesso à intermediação de mão de obra e demais serviços do Serviço Estadual de Intermediação para o Trabalho (Sine).