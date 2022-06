Mais de 40 pessoas são achadas mortas dentro de caminhão nos EUA

Mais de 40 pessoas foram encontradas mortas em um caminhão perto da cidade de San Antonio, no estado do Texas, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (27). Outras 16 pessoas foram encontradas vivas no baú do veículo e levadas a hospitais da região, segundo dirigentes do governo local.

Segundo o governador Greg Abbott, foram encontrados 42 mortos. Já o Corpo de Bombeiros informou que encontrou 46 corpos empilhados no veículo. Não há crianças entre os mortos.

A hipótese inicial é que as vítimas são imigrantes, de acordo com o "New York Times". Acredita-se que todos os que estavam na carreta entraram nos EUA de forma ilegal.