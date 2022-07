Mais de 5 toneladas de drogas são incineradas pela polícia na Bahia

Mais de cinco toneladas de drogas foram incineradas durante a Operação Narco Brasil, na Bahia, nessa quarta-feira (6). A operação foi executada pela Polícia Civil da Bahia, e supervisionada pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública (SSP).

Segundo a polícia, as apreensões somaram 3,6 toneladas de maconha, 1,47 tonelada de cocaína e 8 kg de crack.

No estado, os trabalhos foram coordenados pela Assessoria Executiva de Operações de Polícia Judiciária (AEXPJ) e executados pelos departamentos de Polícia do Interior (Depin), de Polícia Metropolitana (Depom) e de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), com o apoio da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter). A incineração ocorreu com a autorização do Poder Judiciário.

A Operação

A Narco Brasil foi lançada no último dia 27, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), por intermédio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi). A ação envolve uma verdadeira força-tarefa que integra União, estados, Distrito Federal e municípios, com o objetivo de reduzir a oferta de entorpecentes e o tráfico fronteiriço, além de desarticular e descapitalizar organizações criminosas.