Mais de 50 quilos de maconha são apreendidos em Barreiras

Policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado apreenderam 54 quilos de maconha em Barreiras, na região oeste do estado, no final da tarde do último sábado (22). Os militares realizavam patrulhamento na região, quando receberam denúncias de tráfico de drogas na localidade conhecida como Vila Amorim. De posse de informações foram iniciadas as rondas na região e um suspeito acabou sendo localizado.

Durante a abordagem, os policiais encontraram duas caixas contendo 69 tabletes da droga, totalizando 54,18 kg. Aos agentes, o indivíduo informou que havia recebido dinheiro para guardar o material. O suspeito foi preso e conduzido para a 11ª Coorpin, para o registro da ocorrência.