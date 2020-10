Mais de 6 mil exames de mamografia estão disponíveis em Salvador até novembro

Mais de 3,5 mil mamografias foram realizadas na capital baiana no mês de outubro, de um total de 10 mil disponibilizadas pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). É possível fazer agendamento pela internet ou por telefone (0800-071-4000), que funciona de segunda à sexta, das 8h às 18h. O público-alvo e de mulheres de 40 a 69 anos.

De acordo com o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, a iniciativa faz parte da programação da Sesab para o Outubro Rosa, movimento internacional que estimula empresas, população e entidades a trabalhar na detecção precoce e tratamento do câncer de mama.

"Ainda temos mais de 6 mil exames disponíveis. A principal causa de morte por câncer entre mulheres se dá pelo câncer de mama e o diagnóstico precoce pode levar à cura. Além disso, quando precocemente descoberto pode-se evitar o procedimento cirúrgico de retirar a mama por completo, o que, para algumas mulheres, é como uma mutilação, ou ainda evitar procedimentos complementares como quimioterapia ou radioterapia, aumentando a sobrevida dessas pacientes e reduzindo a morbidade”, afirma o secretário.

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que este ano a Bahia terá 3.460 novos casos de câncer de mama, 1.180 em Salvador. Há vários fatores envolvidos nas causas da doença, segundo estudos. Entre elas estão idade da primeira menstruação (menor do que 12 anos); menopausa após os 55 anos; mulheres que nunca engravidaram ou nunca tiveram filhos (nuliparidade); primeira gravidez após os 30 anos; uso de alguns anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal (TRH) na menopausa, especialmente se por tempo prolongado; exposição à radiação ionizante; consumo de bebidas alcoólicas; dietas hipercalóricas; sedentarismo e predisposição genética.

Programação das unidades móveis

Salvador Norte Shopping (São Cristóvão). Período: 05/10 a 24/10, das 8h às 18h

Uneb (Rua Silveira Martins, 2555 – Cabula). Período: 05/10 a 11/10, das 7h às 17h.

Vila Militar dos Dendezeiros (Av. Dendezeiros, s/n – Bonfim). Período: 05/10 a 31/10, das 7h às 17h.

Mansão do Caminho (Rua Jayme Vieira Lima, 104 – Pau da Lima). Período: 06/10 a 13/11, das 7h às 17h.

Lar Harmonia (Rua Dep Paulo Jackson, 560 – Piatã). Período: 29/10 a 31/10, das 7h às 17h.

UPA de São Caetano (Rua Ana Mariani Bitencourt, 7 - São Caetano). Período: 03/11 a 13/11, das 7h às 17h.

Unidade de Emergência Mãe Hilda de Jitolú (Rua do Curuzu, s/n - Liberdade). Período: 05/11 a 10/11, das 7h às 17h.