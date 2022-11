Mais de 70 pessoas são presas em operação contra crimes na Bahia

Uma operação contra diversos crimes que acontece nesta quarta-feira (30) na Bahia já prendeu 75 pessoas na capital e em cidades do interior. Entre os mandados de prisão cumpridos e prisões em flagrante, cinco adolescentes foram apreendidos.

Participam da sétima fase da Operação Unum Corpus policiais civis de 26 Coordenadorias Regionais do Interior (Coorpins), sob coordenação do Departamento de Polícia do Interior (Depin).

Foram presos 23 acusados por tráfico de drogas, 26 por crimes contra a vida, 16 por crimes contra o patrimônio, cinco por violência doméstica, cinco por estupro e os demais por outros delitos.

Além das prisões, aproximadamente 15 armas de fogo, mais de 30 quilos de drogas e cinco veículos ligados a práticas criminosas e com restrição de roubo foram apreendidos.

A diretora do departamento, delegada Rogéria Araújo falou da importância da operação. “Estamos mais uma vez levando um esforço padronizado e coeso entre as nossas coordenadorias. Mesmo com as fortes chuvas que caem em algumas cidades, nossas equipes já estão com estes números. O mais importante, é que estamos retirando pessoas envolvidas em crimes e que significam algum risco, do convívio social”, diz.