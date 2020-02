Mais de 8 mil itens são apreendidos nos dois primeiros dias de Carnaval

Mais de oito mil itens foram apreendidos pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) nos dois primeiros dias oficiais de Carnaval. Segundo o órgão, na maioria dos casos, os materiais foram recolhidos por incorrer riscos aos foliões, a exemplo de fogareiros usados para assar queijo coalho e carne, vasilhames de vidro e barracas desmontáveis com uso de estrutura de ferro ou alumínio.

Na quinta-feira (20), foram 4.497 objetos apreendidos, e na sexta-feira (21), 3.595 itens foram recolhidos pelos fiscais. Foram apreendidos também materiais por restrição de publicidade, por estarem em desacordo com o patrocínio oficial da folia. As latas de cerveja de marcas divergentes do patrocinador oficial da festa foram as principais apreensões, respondendo por pouco mais de cinco mil unidades.

Cervejas, fogareiros e objetos de vidro foram recolhidos (Foto: Inácio Teixeira/ Secom)

A Semop informou que no ato do licenciamento os comerciantes de estruturas fixas e os vendedores ambulantes receberam informações sobre quais materiais poderiam ser usados. O órgão disse também que quem tiver dúvidas pode entrar em contato com as equipes da Semop para evitar os prejuízos gerados por conta de irregularidades.

Cerca de mil agentes da Semop estão atuando no Carnaval. Do total, 600 trabalham na fiscalização do comércio de rua, 40 no combate à poluição sonora, 215 no salvamento aquático, 32 nas ações de defesa do consumidor e 52 agentes na iluminação pública.

Devolução

Quem teve o material apreendido poderá pegar os produtos de volta somente a partir de quinta-feira (27), comparecendo à sede da Semop, na Avenida San Martin, apresentando o comprovante do lacre do item recolhido, tendo ainda que pagar a taxa de liberação que varia de acordo com o material.

O prazo legal para retirar os itens não perecíveis é de 60 dias. Já os bens perecíveis devem ser retirados em até 24 horas, após o dia 27. Em caso de não comparecimento do proprietário, os bens sem utilidade serão descartados.