Mais de 90 aves silvestres são resgatadas na Chapada Diamantina

Cerca de 97 aves e 79 gaiolas foram apreendidas por equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) de Lençóis, durante ronda rural e após denúncia. As ações ocorreram nas cidades de Marcionilio Souza e Itaetê, na região de Chapada Diamantina, na sexta-feira (28).

O primeiro resgate ocorreu um patrulhamento ambiental, no povoado Rancho Nevada, em Marcionílio Souza. No percurso, uma guarnição avistou numa residência, 86 aves e 79 gaiolas.

A proprietária do imóvel, informou que os pássaros pertenciam ao seu marido, que não se encontrava em casa. A mulher foi conduzida junto com as aves e gaiolas para a Delegacia Territorial (DT) de Iramaia.

Já no povoado Quilombola de Moçambique, em Itaetê, um homem de 56 anos entrou em contato com a unidade e contou que criava pássaros. Os policiais foram até o local e encontraram 11 aves que, posteriormente, foram soltas na natureza pelos militares.