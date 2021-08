Mais de 90 mil pessoas não foram receber 1ª dose da vacina em Salvador

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador está realizando uma busca ativa entre o grupo de mais 90 mil pessoas entre 26 e 39 anos de idade, que estão aptas a receber a primeira dose da vacina contra a covid-19, mas não compareceram nos pontos de imunização. O objetivo do órgão é reduzir esse número e incentivar a imunização coletiva.



A estratégia elaborada pretende enviar mensagens de texto para o celular desses indivíduos alertando sobre a importância da vacinação, além de agendar visitas domiciliares de agentes comunitários e de combate às endemias para convocar o público.



“Nossas equipes estão empenhando inúmeros esforços para que as pessoas compareçam aos postos para tomar a dose da vacina. Então, estamos convocando todas as pessoas habilitadas a comparecerem aos postos para ampliarmos a cobertura vacinal na cidade. Estamos com as equipes mobilizadas para que todos possam ter acesso aos imunizantes”, disse o secretário da SMS, Leo Prates.



As pessoas aptas podem conferir o nome na lista da SMS, no site www.saude.salvador.ba.gov.br. Caso o nome não conste na lista, é necessário fazer o recadastramento do cartão SUS, disponível no site www.recadastramento.saude.salvador.ba.gov.br, ou através das Prefeituras-Bairro, através de um agendamento prévio.



Confira os pontos de vacinação desta quinta



1ª DOSE – até as 16h



Drive-thrus: 5º Centro de Saúde (Barris), Faculdade Universo (Avenida ACM), Shopping Bela Vista, Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Vila Militar (Dendezeiros), Arena Fonte Nova (Nazaré), Centro de Convenções de Salvador (, Universidade Católica do Salvador (Pituaçu), Unijorge (Paralela) e Barradão.



Pontos fixos: 5º Centro de Saúde (Barris), USF Federação, USF Resgate, USF Plataforma, USF Cajazeiras V, UBS Pirajá, Universidade Católica do Salvador (Pituaçu), USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), Unijorge (Paralela), Barradão (Canabrava) e UBS Eduardo Mamede (Mussurunga).