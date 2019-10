Mais de mil novas vagas serão criadas em cemitérios municipais

Foto: Marina Silva/CORREIO

A capacidade dos cemitérios municipais vai aumentar nos próximos três meses. Um investimento de R$ 2,5 milhões ampliará em 1.060 vagas a capacidade de três dos seis cemitérios municipais localizados em Salvador. Além das novas gavetas, haverá melhorias de estrutura em todos os cemitérios da capital. As novidades foram anunciadas nesta quarta-feira (30), em coletiva para a imprensa.

Estavam presentes no evento o prefeito ACM Neto, o secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e vice-prefeito, Bruno Reis, e o titular da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Felipe Lucas, além de vereadores.

O início das intervenções deve acontecer em novembro, e as obras têm prazo de três meses para serem concluídas. Além das novas vagas, as obras preveem investimentos nas áreas administrativas do equipamentos com a implementação de espaços como copa para funcionários, sanitários públicos e vestiários para funcionários, além de área de material e limpeza, depósito de equipamentos para os profissionais que trabalham nos cemitérios e espaços dedicados aos velórios.

“Esse é um assunto poucas vezes tratado com a importância que tem, por parte do poder público. Sabemos que as pessoas mais pobres dependem exclusivamente dos cemitérios públicos para sepultar seus entes queridos. A gente sabe que, ao longo do tempo, houve uma certa negligência no cuidado, atenção e manutenção desses equipamentos. É preciso olhar pro lado humano da questão, as famílias têm o direito de sepultar seus entes queridos com dignidade, se despedir dos seus entes com algum conforto e segurança, em um ambiente que, inclusive, atenue a sua dor”, defendeu o prefeito ACM Neto ao comentar os investimentos.

Titular da pasta responsável pelo projeto nos cemitérios, o secretário Felipe Lucas comentou o incremento de vagas nos cemitérios. As novas gavetas estão distribuídas em três pontos: 460 vagas no cemitério de Brotas e outras 600 distribuídas entre Pirajá e Plataforma.

“É um aumento significativo. Em número é como se estivéssemos implementando um novo cemitério na cidade. O cemitério de Itapuã, por exemplo, tem 1.200 vagas. Então é quase o cemitério de Itapuã. Essas novas gavetas possuem uma nova tecnologia, visando entender as demandas ambientais, com o tratamento de filtragem do necrochorume, evitando a contaminação do solo”, comentou Lucas, chamando atenção para a preocupação ambiental das novas intervenções.

Equipamentos

Atualmente, Salvador conta com 10 cemitérios administrados pelo poder municipal. Além dos seis em Salvador - Brotas, Itapuã, Pirajá, Plataforma, Periperi e Paripe - que sofrerão as intervenções, a Prefeitura ainda administra quatro equipamentos nas ilhas. Os cemitérios em Ilha de Maré, Ilha de Bom Jesus, Paramana e Ponta de Nossa Senhora estão nos planos da pasta para intervenções futuras. “Já está em planejamento, sendo estudado, o prefeito já está fazendo reservas para que em um futuro bem próximo possam ser contemplados também os cemitérios localizados nas ilhas”, ressaltou o secretário.

Os cemitérios da capital também receberão paisagismo, ganhando novos canteiros e tratamento das áreas verdes com a adequação da vegetação existente, criando uma nova ambiência aos visitantes. As intervenções, coordenadas pela Semop, serão feitas com recursos próprios da prefeitura.

“Acredito que a gente, mais uma vez, demonstra o quanto essa prefeitura é comprometida com os mais pobres, em investir naqueles que mais precisam, em focar nas políticas sociais, em voltar o seu olhar para promover uma reparação mesmo na cidade”, destacou Neto.

Durante o encontro, o prefeito destacou, ainda, que com a aprovação da lei que estabelece o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a Prefeitura poderá fazer a doação de caixão para as pessoas de baixa renda.



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro