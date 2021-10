Mais de R$ 6 bilhões em criptomoedas foram roubados só no 3º trimestre de 2021

A insegurança das operações envolvendo ativos digitais tem gerado preocupação em todo o mundo. De acordo com o levantamento da Atlas VPN, mais de US$ 1,13 bilhão (aproximadamente R$ 6,25 bilhões) foram roubados por hackers entre o início de julho e o fim de setembro de 2021. Do total, cerca de 70% foi roubado de usuários ou aplicações da rede Ethereum.

Foram registrados 20 hacks no sistema Ethereum, e somente um deles responde pelo crime. As informações são da Exame.

As corretoras cripto foram o segundo maior alvo dos criminosos, que roubaram US$ 114 milhões das plataformas entre no terceiro trimestre do ano. Outras 28 invasões em ecossistemas menores ou com o lançamento de falsas criptomoedas totalizaram US$ 193 milhões roubados.

Exploração de falhas nos protocolos ou nos sistemas de segurança de projetos e plataformas são as principais portas de entrada para essas invasões. Os criminosos também se utilizam de outros métodos para o roubo de credenciais de acesso a carteiras e contas em corretoras.

Ainda de acordo com o Atlas VPN, só nos três primeiros trimestres de 2021, houve um maior número de roubos de criptomoedas do que foi registrado em todo o ano de 2020 - foram 146 eventos até setembro de 2021, contra 122 em 2020.