Mais dois bairros estão próximos de atingir mil casos de covid-19; confira boletim

Três bairros de Salvador atingiram mais de mil casos de infecção por coronavírus — Pituba, Brotas e Pernambués — e, nesta quinta-feira (9), outros dois se aproximam deste patamar: Fazenda Grande do Retiro, que já conta com 968 casos, e Itapuã, com 953 ocorrências, segundo dados do boletim epidemiológico municipal.

Até o momento, a Pituba ainda se mantém como o bairro da capital com mais infectados registrados: 1.318 no total; seguido por Brotas, com 1.307 casos, e Pernambués, com 1.155.

