'Mais falsa da casa': Rafa diz que não gosta de Flay em discussão no BBB20

O clima esquentou no BBB20 na noite deste domingo (6) após a formação do paredão. Na votação, a líder Thelma indicou Flayslane para o julgamento popular e a paraibana se revoltou, dizendo que enxergou soberba na atitude da médica que voltara do escrutínio que eliminou Gabi, momentos antes.

A fala de Flay acabou incomodando Manu Gavassi e Rafa, que discutiu com a cantora acusando-a de soberba e falsidade.

"Eu te defendi dez semanas nesse jogo, sinto verdade quando você fala do seu filho, acho que você tem um dom, não anulo nada disso. Quando você voltou do paredão do Daniel você mudou e eu acho sim que você estava vestindo uma soberba, o jeito que você fala é sim soberbo", começou a missionária.

Flayslane, então, tentou rebater, dizendo que tinha seus motivos, negando soberba. Rafa, então, emendou: "Você só grita, você só impõe. Eu não gosto de você, não gosto do seu jeito, da sua falta de educação...Você não sabe conversar com ninguém, você só fala: 'Eu estou certa', você está sempre no topo...".

Flayslane argumentou: "Eu falo que estou certa? Você é a ditadora, por exemplo, do certo e errado dentro do jogo. A gente se comprometeu a se olhar de formas diferentes, você fez da boca para fora? Eu fiz do fundo do coração".

Rafa retrucou: "Que fundo do coração, você é a mais falsa que tem aqui dentro. Eu não olho para sua cara porque eu não sei ser fingida. Eu sei ser sincera quando eu quero, Flay, eu não sei fazer de conta, não vou fingir".

Rafa continuou: "Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Acho você, sim, incoerente, você está onde te convém. Acho você uma falsa, acho você extremamente sem educação, extremamente grossa com as pessoas, extremamente soberba. Então, se você quer saber porque eu não defendi outras pessoas do meu grupo, é porque elas não chegam nem isso aqui de você".

Treta Rafa x Flay

Manu e Rafa ficaram putas da Flay chamar Thelma de soberba sendo que Flay é a soberba em pessoa. #BBB #BBB20 pic.twitter.com/AXPwA60i1S — Dantas (@Dantinhas) April 6, 2020

Indicada por Thelma, Flayslane está no paredão ao lado de Babu e Marcela, esta última considerada a favorita para deixar a casa.