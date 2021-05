Mais mochilas misteriosas cheias de cocaína são encontradas no sul da Bahia

Duas novas mochilas com pasta base de cocaína foram encontradas em praias no Sul da Bahia. Nesta segunda-feira (17), 30kg da droga foram descobertas no município de Belmonte, informa o G1.

Esta é a terceira vez que essas mochilas são encontradas na região. Na última sexta-feira (14), cerca de 52 kg de cocaína foram encontrados dentro de duas mochilas laranjas na praia de Pau Fincado, em Nova Viçosa.

Dois dias antes, foi a vez de cerca de 20 kg de cocaína serem encontrados na praia de Trancoso, em Porto Seguro. A droga foi achada por banhistas e entregue à Polícia Militar, que apresentou o material à Polícia Civil.

A Polícia Militar informou que, no caso de Belmonte, guarnições avistaram uma movimentação estranha na praia. Ao se aproximarem, as pessoas correram e as mochilas foram encontradas.

Ainda segundo a polícia, a suspeita é deque um navio cargueiro teria passado pela região e despejado as mochilas no mar. O caso está sendo investigado.