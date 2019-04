Mais ônibus, programação e mudanças no trânsito: saiba tudo sobre a Micareta de Feira

A Micareta de Feira de Santana começa nesta quinta-feira (25). Serão quatro dias de festa - até domingo (28) - com atrações para todos os gostos musicais, como Cláudia Leitte, Marques, É o Tchan e Lambassaia (confira a programação completa abaixo).

Para ficar bem informado antes de cair na farra, o CORREIO separou um guia com informações de transporte, mudança no trânsito e segurança para o folião. Confira:

Transporte

A partir desta quinta-feira (25) o folião terá um esquema especial de transporte público. Uma das novidades é a criação da linha especial interligando o Terminal Central, na plataforma A1, ao circuito Maneca Ferreira.

A operação será realizada por quatro coletivos exclusivos. Na quinta e na sexta, eles rodarão a partir das 18h, enquanto no sábado e no domingo eles funcionam a partir de 10h. Os ônibus rodarão até 0h, com intervalo de 15 minutos entre eles.

Além da linha especial, serão disponibilizados 16 coletivos extras das concessionárias São João e Rosa, que começam a operar a partir de 0h. Os roteiros das linhas especiais de ônibus incluem a Avenida Sampaio (via paralela ao circuito da festa) seguindo até o Terminal Central.

Serão implementados dois pontos de ônibus provisórios de embarque na Avenida Presidente Dutra (ao lado do Colégio Luís Eduardo Magalhães), e mais dois no cruzamento da Avenida Sampaio com a Rua Comandante Almiro e na Avenida João Durval Carneiro, respectivamente.

Haverá ainda mais um ponto de ônibus na Rua Frei Aureliano, nas proximidades do Centro de Cultura Amélio Amorim.

Confira o roteiro dos ônibus

Ruas Natal, Manoel Mathias Azevedo, Avenida Olímpio Vital, Rua Barão de Cotegipe, Avenida Sampaio, Vasco Filho, Av. Presidente Dutra, Monsenhor Mário Pessoa, Praça Carlos Bahia, João Evangelista e Av. Canal.

Táxi

Dois pontos de táxi do Sistema de Transporte Individual de Passageiros (STIP) serão disponibilizados na Av. Maria Quitéria, na esquina com a Rua General João Costa, e outro próximo à Associação dos Policiais e Bombeiros Militares (Aspra).

Moto-táxi

Já os usuários de moto-táxi, Serviço de Transporte Individual Alternativo Complementar (STIAC), terá dois pontos à disposição na Av. Maria Quitéria. O primeiro é provisório e ficará em frente à Floricultura Ikebana. O outro, fixo, será próximo ao restaurante Encanto da Carne do Sol.

Vans

A Micareta de Feira também terá vans à disposição dos foliões. Elas ficarão à disposição do Serviço de Transporte Público Alternativo Complementar (STPAC) em três pontos posicionados nas ruas Barão de Cotegipe (no Bar Limão Drink´s e na Panificadora Coelho), além de um na Rua Georgina Erisman, em frente à Sobreira Centro Ortodôntico.

Alterações de Trânsito

O tráfego de veículos será modificado por causa do evento. Nas transversais e adjacências da avenida Presidente Dutra, entre as ruas São Domingos e Castro Alves, o trânsito de veículos será suspenso durante todos os dias de micareta.

Mediante autorização da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), alguns carros conseguirão circular nos cruzamentos da Presidente Dutra com a Maria Quitéria, João Durval em ambos os sentidos e Barão do Rio Branco, sentido centro/bairro. Estas vias ficarão fechadas das 16h de quinta-feira até as 16h de sexta.

No sábado e no domingo, os cruzamentos ficarão fechados em tempo integral, não sendo permitido o tráfego de veículos. O trânsito será normalizado apenas na segunda-feira, a partir das 9h.

Outro ponto interditado será a travessia da avenida Presidente Dutra com a rua Felinto Marques Cerqueira. Haverá interdição a partir das 16h da quinta-feira até as 9h da segunda-feira.

O cruzamento entre as avenidas Santo Antônio e a Presidente Dutra também sofrerá interdição em tempo integral, assim como o trecho da Presidente Dutra entre as ruas São Domingos e Barão do Rio Branco, no sentido bairro/centro.

Os carros serão liberados para trafegar normalmente nos cruzamentos da Presidente Dutra com a Castro Alves e a interseção da Praça Jackson do Amaury com a rua J. J. Seabra. O mesmo ocorre com o acesso ao túnel da João Durval Carneiro.

Segurança

A Micareta de Feira de Santana contará com um esquema de segurança especial. Ao todo, serão cerca de 10 mil policiais e bombeiros trabalhando na festa. Além disso, o evento contará com câmeras de reconhecimento facial, usadas pela primeira vez no Carnaval de Salvador deste ano.

A tecnologia, inclusive, ajudou a identificar e prender um folião que tinha mandado de prisão em aberto e era procurado pela polícia por suspeita de homicídio. O reconhecimento é possível mesmo quando o criminoso está fantasiado, maquiado ou com perucas, como foi o caso do folião preso em Salvador.

Outra novidade este ano é a mudança na disposição do policiamento do evento. Desta vez, haverá postos elevados de observação para que o folião pipoca tenha mais espaço para curtir. Os policiais militares ficarão em uma passarela montada ao longo do circuito Maneca Ferreira.

Três Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) Móveis (caminhões) também estarão a postos na micareta.



Programação - Circuito Maneca Ferreira

QUINTA - 25/04

19h - GABRIEL DINIZ

19h40 - ABERTURA OFICIAL-CORTEJO

20h - UNIDOS PELO SAMBA

20h30 - OS CLONES

21h - É O TCHAN

21h30 - DJALMA FERREIRA

22h - BELL MARQUES

22h30 - MARCIONÍLIO PRADO

23h - BLOCO MATILDE / LA FÚRIA

23h30 - NINHA

0h - EXPRESSO DO REGGAE

0h30 - NETO BARRETO

SEXTA - 26/04

19h - BALADA CLÃ

19h30 - OUTROS BAIANOS

20h - RAFA E PIPO MARQUES

20h30 - SELVA BRANCA

21h - SAULO

21h30 - BLOCO TROTTE

22h - LÉO SANTANA

22h30 - BAHIA BEND

23h - HARMONIA DO SAMBA

23h30 - EDSON GOMES

0h - ANDERSON SILVA

0h - TRIO DA DIVERSIDADE

SÁBADO - 27/04

11h30 - BLOCO INFANTIL DA POLÍCIA MILITAR

12h - ADAUTO SENA

12h40 - BALANÇO GOSTOSO

13h30 - DENNY

14h - CHICLETE COM BANANA

14h30 - DILMA FERREIRA / BACALHAU NA VARA

15h - ALINE ROSA

15h30 - AXÉFONA /BLOCO ME LEVA Q’EUVOU

16h - BLOCO LÁ VEM ELES

16h30 - PRATA DA CASA -AXÉ 8 OU 80

17h - BLOCO LÁ VEM ELAS

17h30 - BANDA TH

18h - TALITA COSTA

18h30 - GHIG GHETTO

19h - PAULO BINDÁ

19h30 - NETINHO

20h - MARIZÉLIA

20h30 - TIMBALADA

21h - CRIS MEL

21h30 - MONTE SIÃO /BLOCO QUILOMBO DO REGGAE

22h - DANIELA MERCURY

22h30 - CHICANA

23h - ED CITY

23h30 - MIL SANTANA

0h - SELA VAQUEIRA

0h30 - TRIO FANTASY DJ NEGA LÚ

DOMINGO - 28/04

10h - BLOCO PIPOCA KIDS / TIO JEAN E BANDA

10h30 - TAMBORES URBANOS / CORTEJO MOVIAFRO

11h - BLOCO BAFO DE BACO

11h15 - UM BANDO DE NÓS

11h30 - BLOCO BANDO DAS BARAÚNAS

12h - BLOCO INFANTIL ESPONJINHA

12h40 - BLOCO DA CAPOEIRA /ASS.GINGA DE MENINO

13h - XANDE DE PILARES

13h40 - LAMBASSAIA

14h - MÁRCIO LEITE

14h30 - MÁRCIA PORTO

15h - MAGARY LORD

15h15 - BLOCO TRACAJÁ

15h30 - MAZINHO VENTURINI /BLOCO AMIGOS DA SAÚDE

16h - QUIXABEIRA DA MATINHA

16h30 - LUCIANA ALVES

17h - DURVAL LELYS

17h30 - PAULO HENRRIQUE

18h - REVOLUSAMBA

18h30 - CLAUDIA LEITE

19h - ROBERTO KUELHO

19h30 - GABRIELA MORAES

20h - DUAS MEDIDAS

20h30 - KATERETÊ

21h - KOYOTTE

21h30 - SAMBANEJO

22h - PARANGOLÉ

22h30 - MISTER AXÉ

23h - RAYLAN SAMPALÁCIO

23h30 - ARLÉCIO E BANDA

0h - TIACHIKA

0h30 - PAU NA MULÊRA

PALCO JOTA MORBECK

QUINTA - 25/04

19h - PALCO DE LUXO

20h - BONFIM TROPICAL

21h - AXÉ E BEIJO

22h - ART SAMBA

23h - RAIO SOLAR

SEXTA - 26/04

19h - RODRIGO MARKIS

20h - GISLAN SUZARTE

21h - DERLÍRIUS DA PAIXÃO

22h0 - CAMUTIÊ

23h - MONTE ZAION

SÁBADO - 27/04

15h - DONG BOY

16h - NETO DE GANDHY

17h - BETO MARAVILHA

18h - MÁRCIO ALVES

19h - BIRA MACÊDO (AXÉ ACTION)

20h - MAREÔ DA BAHIA

21h - ISAQUE GOMES

22h - DIONORINA

DOMINGO - 28/04

15h - DINHO MORTADELA

16h - OZ KARANOVA

17h - JAH PEOPLE

18h - MANIA DE GUETTO

19h - ABORDAGEM

20h - ROÇA SOUND

21h - AFRO POP

22h - LIBÚ DO REGGAE