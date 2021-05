Mais requisitada backing vocal da Bahia produz  primeiro trabalho solo

Angela Lopo (Foto Julio Acevedo)

Uma das cantoras mais requisitadas para o trabalho de backing vocal, tanto em discos quanto em shows, a baiana Ângela Lopo (uma unanimidade no meio musical) está formatando seu primeiro trabalho para registrar essa sua longa história na música baiana. Com todo cuidado e dedicação, o produto está sendo feito de forma artesanal, com produção e arranjo de outra fera, o músico Gerson Silva, e terá a participação de convidados especiais, como Gilberto Gil.



Com Gil, Ângela trabalhou durante anos e atendeu ao seu chamado, indo gravar depois de tomados todos os cuidados pertinentes nesse momento. Quem teve oportunidade de acompanhar a gravação garante que vem coisa boa por aí. Além de Gil e Claudia Leitte, Angela trabalhou com Margareth Menezes, Ricardo Chaves, fez a tour Nivea Viva Tim Maia, com Ivete Sangalo e Criolo, e o Pérolas Mistas, com Brown, Lazzo e Ellen Oléria.





Zelito Miranda anuncia a Segunda Edição do Arraiá do Rei virtual

Zelito Miranda (Foto Divulgação)





Nome festejado entre os forrozeiros baianos, o cantor e compositor Zelito Miranda, pelo segundo ano consecutivo, realizará o Arraiá do Rei em três lives no mês de junho, para comemorar os festejos juninos virtualmente, já que este ano não acontecerá a grande festa dos santos juninos: Santo Antônio, São João e

São Pedro. Zelito Miranda decidiu levar o show para a sala da casa dos forrozeiros que não vão poder viajar para o São João no interior, mas convida a todos a afastar o sofá, cozinhar amendoim, comprar o licor e pamonha, vestir a roupa quadriculada que todos já têm no armário e curtir o show com muito forró.

A Live Arraiá do Rei com Zelito Miranda será no canal oficial do YouTube do forrozeiro, nos dias 13 (14h), 23 (19h30) e no dia 29 (20h), todas com duração de 2 horas e garantia de muita música boa. Assina a produção Telma Miranda.





Thais Nader lança música e clip com Saulo, Davi Moraes, Dão e Rita Batista

Thaís Nader (Foto de Luciano Calazans)

Os cantores Davi Moraes, Saulo e Dão e a jornalista Rita Batista participam do clipe da nova música da cantora Thais Nader, Só Depende de um Sorriso Seu. A faixa, que faz parte do novo trabalho da artista, é uma composição inédita de Luciano Calazans e Cassio Calazans, que chega hoje em todas as plataformas de música. A canção traz a mistura de uma gargalhada gostosa da sua filha Luciana ainda bebê e o suave som dos violões de Bruno Michel.

A faixa é mais uma produção independente da cantora, com a realização de forma remota de grande parte do processo em virtude da pandemia. A produção musical e arranjo é do maestro Luciano Calazans, que também assume o baixo; Bruno Michel nos violões e guitarra; Marcelinho Oliveira na edição; mixagem de Luís Paulo Serafim (SP); masterização de Brendan Duffey (EUA) e captação de voz de Flávio Souza, vencedor de dois Grammys Latinos.





Ronei Jorge lança segundo álbum solo



O cantor e compositor Ronei Jorge lança seu segundo álbum solo, Irmã, nas plataformas digitais no dia 28. Duas antigas parceiras assinam junto com ele a produção: as cantoras e compositoras Andrea Martins e Livia Nery. A data será festejada com uma live comentada por Ronei, às 19h, no Instagram/roneijorge. No sábado (22), o single Risos antecipa o lançamento e abre alas para show de pré-lançamento pelo Sesc Santana.





TUM-TUM-TUM*

1. O projeto Arraiá do Bell está de volta, com transmissão ao vivo, às 20h, no dia 5 de junho, pelo YouTube. Desde os tempos em que integrava a Banda Chiclete com Banana, Bell nunca escondeu o prazer em tocar nas festas pelo interior da Bahia com o repertório tipicamente junino - mesmo sendo conhecido em todo o Brasil pelos galopes que agitam a galera que o segue onde quer que ele se apresente. Além de se manter fiel à tradição, Bell vai lançar uma música no evento.

2. Com ilustrações e capa de Cau Gomez, cartunista premiado por diversos trabalhos, Maviael Melo lança hoje a segunda edição do livro O Espelho Girassóis. O evento será marcado com uma live literária e musical, a partir das 20h, no seu canal do YouTube. Maviael recebe nomes especiais como Ana Barroso, João Sereno e Alisson Menezes, que vão conversar sobre o tema do livro, que faz uma viagem aos labirintos do passado, presente e futuro. Este é o primeiro romance do poeta, cordelista e cantador. O livro custa R$ 50, com vendas através de contato direto com o autor, pelas redes sociais ou pelo telefone (71) 99922-5842.

3. O cantor e compositor Verlando Gomes, que integra a Banda Flor Serena, vai cair na estrada durante o mês de junho, com a sua Rural Elétrica. O artista promoverá o Arraiá Digitá, um projeto de lives- shows que levará música aos forrozeiros de Salvador e do interior do estado. A iniciativa conta com a parceria do jornalista Gabriel Carvalho e a plataforma São João na Bahia, principal canal digital dos festejos juninos no Estado. “A ideia é apresentar o projeto a prefeitos e comerciantes do interior e também a empresários em Salvador.