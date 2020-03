Mais três integrantes da comitiva de Bolsonaro testam positivo para coronavírus

Após a confirmação de que um membro da comitiva do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, o secretário de Comunicação Social da Presidência, Fabio Wajngarten, teve resultado positivo para o novo coronavírus, outros três outros integrantes foram diagnosticados com a doença: o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), a tesoureira do Aliança pelo Brasil e a advogada do presidente, Karina Kufa, e o diplomata Nestor Forster.

Os três viajaram juntos com o presidente na comitiva ao EUA, no ínicio do mês. Além deles, os ministros da Defesa, Fernando Azevedo, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, também realizaram o exame, mas tiveram o resultado negativo para o coronavírus.

Segundo a Agência Senado, o segundo caso confirmado na comitiva do governo foi o senador Nelsinho Trad, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) e estava representando o Senado na viagem. Em nota, a assessoria do senador informou à agência, na noite de sexta-feira (13), que o parlamentar foi testado positivo para Covid-19. Trad foi o primeiro parlamentar brasileiro a confirmar ter Covid-19.

"Segui fiel e estritamente os protocolos de quem se enquadra em comunicante de caso. Fiz o exame, que resultou positivo. Serenamente, com fé em Deus, e atendendo todas as orientações dos profissionais de saúde envolvidos nesse enfrentamento, estou em casa com a minha família, guardando o período de isolamento. Não há de se agravar. Com fé em Deus, sempre aprendi que problemas existem para serem solucionados", afirmou Nelsinho na nota.

O terceiro caso positivo no governo foi da advogada do presidente, Karina Kufa, que confirmou a informação. Ela também esteve nos EUA acompanhando a comitiva presidencial, no início do mês.

"Meu exame para coronavírus deu positivo. Voltei ontem de Miami e me isolei imediatamente qdo soube da notícia do estado de saúde do @fabiowoficial. Estou seguindo os protocolos e me sentindo bem. Agora só preciso de uns dias de descanso para voltar à luta novamente!", afirmou, em seu perfil no Twitter.





Falei com o médico agora, que me tranquilizou muito. Vou ficar 10 dias em isolamento, sem necessidade de atendimento hospitalar. Os cuidados são os mesmos de uma gripe comum, meus sintomas são leves e tenho quase 4.0 completos, idade fora de risco. — Karina Kufa (@KarinaKufa) March 13, 2020





O quarto foi do diplomata Nestor Forster, apontado para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Forster foi diagnosticado também na noite de sexta-feira (13) como positivo para o coronavírus. Ele vai precisar se manter em isolamento por mais duas semanas.