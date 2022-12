Mais um: Bahia anuncia contratação do zagueiro Kanu, do Botafogo

O Bahia acertou a contratação de mais um jogador para a temporada 2023. O Esquadrão anunciou a chegada do zagueiro Kanu, de 25 anos. O jogador pertence ao Botafogo e defenderá o clube baiano por empréstimo até dezembro do próximo ano.

O zagueiro chega para reforçar um setor carente no Bahia. Com as saídas de Luiz Otávio, Ignácio, Didi, Zé Vitor e Gabriel Noga, o Esquadrão contava apenas com duas opções para a zaga: Gabriel Xavier e Marcos Victor. O último foi comprado do Ceará por R$ 3,9 milhões.

Kanu foi revelado nas categorias de base do próprio Botafogo. Na temporada passada, ele atuou em 35 partidas e marcou quatro gols. O Botafogo entendeu como positiva a saída do atleta para ‘respirar novos ares’ e por isso aceitou a oferta feita pelo Bahia. O contrato possui a opção de compra após o empréstimo.

O jogador vai se juntar ao elenco do técnico Renato Paiva, que está em pré-temporada na Cidade Tricolor. A estreia do Bahia na temporada 2023 será no dia 11 de janeiro, contra a Juazeirense, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano.