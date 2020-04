Mais um Bolsonaro: Eduardo anuncia que esposa está grávida

O deputado federal Eduardo Bolsonaro e a sua esposa, a psicóloga Heloísa Wolf Bolsonaro, serão pais pela primeira vez. O anúncio da gravidez foi feito na noite desta terça-feira (21) pelo filho do presidente em seu Twitter.

"Em meio a tantas notícias ruins Deus nos presenteou com a melhor de nossas vidas, vem aí nosso filhote! Eu e minha esposa Heloísa estamos superfelizes e empolgados com o 1º! E que venha com saúde", desejou Eduardo, que exibia um utrassom do feto no celular.

O bebê é um menino e será o primeiro neto de Jair Bolsonaro, que já tem duas netas filhas do senador Flávio Bolsonaro.

Eduardo e a psicóloga Heloísa se casaram em maio de 2019 na Casa Santa Teresa, no centro do Rio, em uma cerimônia que reuniu cerca de 150 convidados, incluindo presidente Jair Bolsonaro.

Em novembro de 2019, a psicóloga revelou ter sofrido um aborto espontâneo quando estava na nona semana de gravidez. Ela descobriu a interrupção da gestação em uma ultrassonografia transvaginal.