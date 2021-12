Mais um reforço: Vitória acerta com o lateral-esquerdo Vicente

O Vitória fechou com o quinto reforço para a próxima temporada. O lateral-esquerdo Vicente, que defendeu o Jacuipense nas duas últimas temporadas, está a caminho da Toca do Leão. A informação foi divulgada inicialmente pelo Arena Rubro-Negra e confirmada pelo CORREIO.

O vínculo do jogador com o rubro-negro será válido até outubro de 2022, quando acaba a Série C. Em 2021, Vicente disputou 24 jogos pelo Leão do Sisal, e marcou um gol. Já no ano passado, o lateral atuou em 15 partidas pelo clube.

Vicente Junio de Moura Reis tem 26 anos e começou a carreira no Racing, do Piauí, em 2015. Também acumula passagens por Atlético-PB, Ypiranga-BA, Fluminense de Feira, Atlântico-BA e Sport.

Pelo clube de Recife, o lateral fez 12 jogos na equipe sub-23 em 2018, durante o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. No início de 2019, Vicente voltou ao Jacuipense para o Campeonato Baiano e, no fim do estadual, retornou ao Sport. Mas teve poucas oportunidades no time principal, onde só participou de três partidas.

Em 2020, o lateral foi devolvido ao Leão do Sisal. Pela equipe de Riachão do Jacuípe, Vicente participou de 39 jogos nas últimas duas temporadas, sendo 13 pela Série C do ano passado e outros 13 pela edição da competição de 2021.

O Vitória, vale lembrar, busca jogadores com experiência na terceira divisão, além da Segundona. A ideia, segundo o presidente interino Fábio Mota, é misturar os atletas da base do Leão com outros mais experientes, que já participaram das competições.

Vicente, aliás, chegou a ser anunciado pelo Altos em novembro do ano passado, também para 2022. Ele já treinava no Piauí, onde integraria o time que irá disputar a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série C e o estadual.

O jogador é o quinto reforço do Vitória para a próxima temporada. Nesta quinta-feira (9), o Leão anunciou oficialmente o atacante Guilherme Queiroz, de 31 anos. Além dele, o time já tem acertos com os zagueiros Ewerton Páscoa, ex-CRB, e Alisson Cassiano, ex-ABC, e o lateral-direito Alemão, ex-Criciúma. O Vitória, porém, aguarda que os nomes dos outros reforços saiam no BID para anunciá-los oficialmente.

O Vitória corre contra o tempo para fazer novas contratações. Punido pela Fifa por causa de dívidas com o atacante Walter Bou, que passou pelo clube em 2018, e com o Boca Juniors (que emprestou o argentino ao Leão), o Leão tem apenas até o dia 17 de dezembro para inscrever novos jogadores. A partir de janeiro, a chegada de atletas só será possível caso o rubro-negro chegue a um acordo com os credores.

A diretoria planeja fazer pelo menos 14 contratações até o início da Série C, previsto para 10 de abril. Além da terceira divisão, o rubro-negro também disputa em 2022 o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil.