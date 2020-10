Mais um tropeço: Vitória só empata com o Guarani no Barradão

Ainda não dá pra comemorar, torcedor rubro-negro. O jejum está mantido. O Vitória colecionou mais um tropeço na Série B do Campeonato Brasileiro, o sexto seguido. Na noite desta quinta-feira (22), o Leão empatou com o Guarani por 1x1, no Barradão. O jogo fechou a 17ª rodada, a antepenúltima do primeiro turno. O resultado fez o time comandado por Eduardo Barroca se manter na 13ª colocação, agora com 20 pontos. O Guarani é o 15º e soma 18.

O gol rubro-negro foi marcado por Léo Ceará, de pênalti, no primeiro tempo. Rafael Costa foi o responsável por igualar o marcador na etapa final. O vacilo diante do Guarani deixou o Vitória em situação delicada no campeonato, já que a distância para a zona de rebaixamento é de apenas dois pontos. O Figueirense, 17º colocado, tem 18. O G4 se vê cada vez mais longe: são sete pontos de diferença.

O empate com o Guarani foi o segundo do técnico Eduardo Barroca. O novo comandante também empatou com a Chapecoense, em 1x1, na Arena Condá, e perdeu para o Avaí, por 2x1, no Barradão.

LEÃO NA FRENTE

Apesar de ter lamentado no final do jogo, o torcedor do Vitória não precisou esperar muito para comemorar. O gol rubro-negro saiu logo aos oito minutos do primeiro tempo. De pênalti, Léo Ceará anotou o sexto gol dele na Série B. A cobrança foi marcada após o próprio centroavante ser derrubado na área pelo zagueiro Didi. Imprudente, o capitão do Guarani fez carga por trás e impediu que o atacante ficasse em boa condição de chutar contra a meta.

Na sequência, o Vitória teve a chance de ampliar quando Lucas Cândido roubou a bola ainda no setor de ataque e passou pra Ewandro. De fora da área, o atacante bateu com perigo. O Guarani tentou reagir através da bola parada. Giovanny cobrou escanteio fechadinho, mas Ronaldo evitou o gol olímpico. A melhor chance dos visitantes na etapa inicial foi em contra-ataque. De dentro da área, Lucas Crispim deu endereço certo à redonda, mas esbarrou na boa defesa do goleiro Ronaldo. Depois, Júnior Todinho também arriscou e mandou pra fora.

No final do primeiro tempo, Léo Ceará, em noite inspirada, fez mais uma investida. O camisa 9 dominou, limpou da marcação e chutou com força, mas o goleiro Gabriel Mesquista defendeu. O Vitória até chegou a balançar a rede aos 44 minutos. Ewandro puxou o contra-ataque e tocou para Thiago Carleto, que rolou para Marcelinho. Com categoria, o meia tirou do goleiro e estufou a rede, mas a arbitragem anulou o gol e marcou impedimento.

MAIS UM VACILO

O Vitória teve a chance de ampliar o marcador no minuto inicial do segundo tempo. Thiago Carleto cobrou falta na área e a bola sobrou para Marcelinho, que chutou forte e só não comemorou porque Didi tirou em cima da linha. Depois, Mateusinho fez bela jogada pela direita e descolou passe açucarado para Léo Ceará, que saiu de cara para o gol, mas novamente Didi apareceu e fez o desarme. O próprio Léo Ceará fez nova tentativa, dessa vez bem distante da área. Ele ganhou disputa pelo alto, viu o goleiro Gabriel Mesquista adiantado e chutou de longe, só que o arqueiro da equipe paulista se reabilitou e fez a defesa.

O Guarani tentou reagir com Renanzinho pela direita, mas ele bateu cruzado sem assustar Ronaldo. O torcedor do Bugre precisou esperar um bocado, mas comemorou aos 34 minutos etapa final, quando Rafael Costa estufou a rede. A jogada começou com Lucas Crispim pela esquerda. João Victor não conseguiu cortar e a bola ficou livre para Arthur Rezende. Rafael Costa completou e deu números finais à partida: 1x1. Nos acréscimos, o Vitória ainda ficou em desvantagem numérica, quando Thiago Carleto foi expulso de campo.

PRÓXIMA PARTIDA

O Vitória entra em campo no domingo (25) para fazer o último jogo fora de casa do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasilero. Às 20h30, visita o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Depois, no dia 30, volta a jogar em Salvador para fechar o turno contra o Brasil de Pelotas, às 19h15, no Barradão.



FICHA TÉCNICA

Vitória 1x1 Guarani - 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Vitória: Ronaldo, Leandro Silva, João Victor, Wallace e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Lucas Cândido e Marcelinho (Juninho Quixadá); Ewandro (Rodrigo Carioca), Léo Ceará (Jordy Caicedo) e Alisson Farias (Mateusinho). Técnico: Eduardo Barroca.

Guarani: Gabriel Mesquista; Pablo, Wálber, Didi (Romércio) e Erick Daltro; Bruno Silva, Eduardo Person (Arthur Rezende) e Lucas Crispim; Renanzinho, Giovanny (Eliel) e Júnior Todinho (Rafael Costa). Técnico: Felipe Conceição.

Estádio: Barradão, em Salvador.

Gol: Léo Ceará, aos oito minutos do 1º tempo, e Rafael Costa, aos 34 do 2º tempo.

Cartão amarelo: Alisson Farias, Lucas Cândido, Rodrigo Carioca e Léo Ceará; Wálber e Eliel.

Cartão vermelho: Thiago Carleto.

Arbitragem: Wagner Reway, auxiliado por Oberto da Silva Santos e Kildenn Tadeu Morais de Lucena (trio da Paraíba).