Mais um volante na Toca: Alan Santos, ex-Chape, acerta com o Vitória

O elenco do Vitória ganhou mais um reforço. O volante Alan Santos já assinou com o rubro-negro e se tornou a 14ª contratação da equipe para a temporada 2022. O clube aguarda apenas o nome do jogador ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para anunciá-lo oficialmente.

O atleta, de 30 anos, é formado nas divisões de base do Vitória, mas se profissionalizou no Santos, onde chegou em 2009. Chegou a ser emprestado ao Paulista, até retornar à Vila Belmiro. No início de 2015, Alan Santos foi contratado pelo Coritiba. Com a camisa do Coxa, ele fez 99 jogos, sendo 93 como titular, e marcou oito gols.

No fim de 2017, ele foi contratado pelo Tigres, do México. Mas foi pouco aproveitado e acabou emprestado ao Veracruz, do mesmo país, onde fez 10 jogos. E, no meio de 2018, seguiu para o Al Ittihad, dos Emirados Árabes, mas nunca chegou a entrar em campo.

Por questões burocráticas, ficou 10 meses sem atuar, até ser emprestado ao Botafogo em 2019. Pelo Alvinegro, foram 11 partidas, sendo 4 como titular.

Em fevereiro de 2020, Alan Santos foi apresentado pela Chapecoense, mas teve poucas atuações em sua primeira temporada, por conta de uma lesão no tendão de Aquiles. Foram 11 duelos, apenas dois como titular, e um gol marcado.

O Verdão do Oeste foi campeão da Série B naquele ano, e subiu para a primeira divisão. Na elite, o volante conseguiu ter uma sequência de jogos pelo clube: participou de 26 jogos, sendo 17 como titular. Mas a Chape caiu novamente para a Segundona, e o jogador ficou fora dos planos do clube para 2022.

Com Alan Santos, o Vitória chega ao 14º reforço para a próxima temporada, quando disputará o Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Série C. O Leão também anunciou Dado Cavalcanti como técnico. A reapresentação do time está marcada para o dia 3 de janeiro.

Veja todas as contratações do Vitória para 2022: