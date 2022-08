Mais votado na lista tríplice, Paulo Miguez é nomeado reitor da Ufba por Bolsonaro

O nome mais votado na lista tríplice para reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi nomeado, nesta sexta-feira (12), para o cargo. Paulo Miguez assume a posição a partir do dia 15 de agosto, em nomeação feita pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e publicada hoje pelo Diário Oficial da União.

Miguez teve 54 votos para compor a lista tríplice, votada pelo Colégio Eleitoral da Universidade Federal da Bahia (Ufba), e foi escolhido em detrimento de nomes como Eduardo Luiz Andrade Mota e Olival Freire Jr., segundo e terceiro colocados em número de votos.

Formado pelos membros do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Colégio Eleitoral contou com quórum de 93 eleitores - 74 docentes, 8 técnico-administrativos e 11 discentes. Conselheiros que se candidataram ficaram impedidos de votar para os cargos pleiteados. Assim, no pleito para reitor, 91 pessoas votaram:



1º - Paulo César Miguez de Oliveira - 54 votos

2º - Eduardo Luiz Andrade Mota - 17 votos

3º - Olival Freire Jr. - 16 votos

4º - Ana Katia Alves dos Santos - 2 votos

5º - Salete Maria da Silva - 2 votos

6º - Fernando da Costa Conceição - 0 voto



O pleito para vice-reitor contou com 90 votantes.



1º - Penildon Silva Filho - 54 votos

2º - Olívia Maria Cordeiro de Oliveira - 18 votos

3º - Tatiana Bittencourt Dumet - 15 votos

4º - Célia Oliveira de Jesus Sacramento - 3 votos

5º - Saulo Carneiro de Souza Silva - 0 voto

Os nomes dos três mais votados para cada cargo compõem as respectivas listas tríplices. De acordo com a legislação, a nomeação do reitor é feita pelo Ministério da Educação, enquanto a nomeação do vice-reitor é feita no âmbito da Universidade.

Conheça Paulo Miguez

O novo reitor vem de dois mandatos seguidos como vice-reitor (desde 2014). Miguez é graduado em Ciências Econômicas, mestre em Administração e doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea, sempre pela Ufba. Hoje é professor associado do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Ufba, do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Ufba e pesquisador do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura da Ufba (Cult). Já foi Assessor Especial do Ministro Gilberto Gil e Secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, de 2003 a 2005, e membro do Conselho Estadual de Cultura da Bahia, entre 2009 e 2011.

Segundo Miguez, sua candidatura tem como lema consolidar e aprofundar o que, ao lado de João Carlos Salles, conseguiu alcançar ao longo dos últimos 8 anos e que as condições políticas do próximo ano definirão o conjunto de passos a serem dados pela chapa vencedora.

“Minha passagem ao lado de Salles é marcada pela busca permanente da combinação entre excelência acadêmica e compromisso social. A candidatura atual tem um projeto assentado exatamente nisso”, diz.

Algumas das propostas da chapa são a consolidação da excelência do ensino de graduação e pós-graduação, internacionalização da Ufba, inclusão social, fortalecimento do ambiente democrático e cuidado com a comunidade. Para o candidato, o principal desafio é o baixo orçamento. Outras grandes metas são a autonomia da universidade e a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.