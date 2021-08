Maisa é vacinada e reclama de acusação de que furou a fila: 'burro'

A atriz Maisa Silva, 19 anos, foi vacinada contra a covid-19 neste sábado (13). Ela foi vacinada em Santana do Parnaíba, município da região metropolitana de São Paulo, que está imunizando todos os maiores de 18 anos neste final de São Paulo.

Mas alguns internautas a acusaram de estar furando a fila de vacinação. A atriz se revoltou e retrucou essas críticas. "Pronto já tem burro no Instagram falando que eu furei a fila e que minha comorbidade é ser famosa. Meus amores, informem-se. Estou seguindo o calendário da minha cidade. Esperei muito por isso. Licença", escreveu no Twitter.

Maisa publicou fotos recebendo o imunizante e com o comprovante de vacinação. "Acredito na ciência, no combate à pandemia e respeito os vários profissionais da saúde dedicados a cuidar do nosso país num momento tão difícil onde temos como inimigos o vírus, o negacionismo, o desemprego, a incerteza, etc. Vacina, sim! Nós jovens temos que fazer nossa parte também. Lembre seus amigos e sua família de que os cuidados continuam, mas a vacina é essencial. Juntos, vamos vencer. Fica aqui o meu respeito a todos que perderam seus amados para esse vírus terrível", disse na legenda da publicação.