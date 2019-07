Maisa pretende criar iniciativa para ajudar crianças vítimas de abuso

(Foto: Reprodução/Instagram)

Maisa Silva conversou com o jornalista Marcelo Tas no programa Provocações, da TV Cultura, na última terça-feira, 16. Em um papo de quase meia hora, a atriz mirim, de 17 anos, falou sobre seus sonhos e o que pensa sobre o machismo.



A jovem revelou que pretende criar um projeto para acolher crianças vítimas de abusos, pois o público infantil foi o primeiro com o qual trabalhou e se comove com casos de violência sexual. "Elas precisam ser acolhidas, protegidas e escutadas, não exploradas", disse.



Maisa falou também que defende o direito das mulheres e que feminismo nada mais é que a ideia de "acreditar na igualdade social, política e econômica entre mulheres e homens".



"Ter a noção de que, historicamente, as mulheres foram rotuladas e limitadas desperta [em mim] a vontade de ser mulher, de usar isso ao meu favor", afirmou.