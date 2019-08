Maisa sobre namorado: 'Mesmo sendo homem, eu te amo'

O amor está no ar. A apresentadora Maisa acordou apaixonada e resolveu mostrar ao mundo todo os seus sentimentos por seu namorado, Nicholas Arashiro. No Twitter, ela se declarou para seu amado e aproveitou para listar as razões que desencadearam todo este pujante sentimento.

"Compreensivo, engraçado, carinhoso, não come carne, não é machista, demonstra o tempo todo que me ama, é meu melhor amigo, me apoia em tudo que eu faço, não é ciumento, entende minha profissão... Te amo por esses e mais outros 1000 motivos. Sei que tenho você, mesmo que de longe", escreveu ela.

Questionada por seus fãs, a apresentadora justificou o deslumbramento por seu boy.

"Sei lá, é que mês que vem faz 2 anos que a gente tá juntos não oficialmente e eu fiquei emocionada e tô romântica que nem você. Mesmo sendo homem, eu te amo", completou ela.