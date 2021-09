Maitê Proença e Adriana Calcanhotto vivem romance, diz revista

A atriz Maitê Proença, 63 anos, e a cantora Adriana Calcanhotto, 55, estão vivendo um romance. É o que garante a colunista Cleo Guimarães, da revista Veja. Segundo a publicação, as duas têm sido vistas circulando juntas em jantares e pequenos encontros nas casas de amigos, e não fazem questão de esconder o romance para quem já é do convívio.

"Elas formam um casal e parecem bem felizes", disse uma pessoa próxima ouvida pela colunista. Maitê Proença preferiu não falar sobre a relação, que teria se iniciado há alguns meses.

"Não sou muito de abrir a minha intimidade, prefiro preservar alguns assuntos", disse. Nas redes sociais, Adriana postou o print da notícia e brincou com o que considerou um erro gramatical. "Disse a Veja que Maitê disse à Veja", postou a cantora, com um emoji de sorriso em seguida. Maitê fez um comentário semelhante na postagem, também questionando a forma como estava escrito.

Adriana Calcanhotto foi casada por 26 anos com a cineasta Suzana de Moraes, que morreu em 2015 de câncer. Entre os relacionamentos longos de Maitê Proença estão: Paulo Marinho, com quem viveu por 12 anos, e tiveram uma filha, Maria, em 1990; o cineasta Edgar Moura, com quem morou de 1996 a 2000; e o assessor de imprensa Rodrigo Paiva, de 2004 a 2007. Com informações da Veja e Extra.