Maitê Proença passa férias em uma das casas mais bonitas do Sul da Bahia  

Maitê Proença (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

A atriz Maitê Proença, que esteve recentemente em Salvador, acaba de retornar à Bahia para temporada de férias. Dessa vez, o destino escolhido foi Trancoso, no sul do estado. Maitê está hospedada em uma das residências mais bonitas do vilarejo: a de Luiz Osvaldo Pastore, que foi comprada nas mãos do empresário português Luís Horta e Costa e que possui interiores assinados por Sig Bergamin. Em postagem nas redes sociais, a artista comentou: “Estou de férias no melhor lugar do mundo. Benção. Deus existe”.

Tem mais

Importante empresário no setor de importação e transformação de cobre e alumínio, Luiz Osvaldo Pastore e a esposa, Carolina Overmeer, são apontados como anfitriões de mão cheia. No destino baiano sempre recebem pequenos grupos para encontros e confraternizações à beira mar.

Idade nova

O empresário Emilio Odebrecht celebra aniversário na próxima terça-feira, em Busca Vida, nos arredores de Salvador. Estará completando 77 anos.





Danielle Dahoui (Foto: reprodução redes sociais)

Casa das chefs

Danielle Dahoui acaba de abrir, em Trancoso, o Restaurante-Escola Casa das Chefs. Decorado com acervo da própria chef, o local acolherá e capacitará mulheres em situação de vulnerabilidade, que terão a oportunidade de aprender sobre panificação, confeitaria, serviço de atendimento, gestão e liderança. “Elas sairão preparadas para crescer, ensinar e aprender cada vez mais sobre esse universo mágico da hospitalidade”, nos disse Danielle.

Celebração

A empresária Tania Bulhões conseguiu captar R$100 milhões ao vender uma participação minoritária de sua companhia para o fundo de private equity Treecorp, que ficará com dois assentos no Conselho de Administração. Agora, Tania segue para temporada de descanso na Bahia. Vai circular por Trancoso, no sul do estado, onde alugou uma casa para receber a família. No próximo dia 02 de fevereiro, ela celebra aniversário por lá, durante almoço intimista.

Reduto cool

A empresária Antonella Versace recebeu convidados em seu hotel, a Casa Versace, no Santo Antônio Além do Carmo, para brinde especial nesta quinta-feira. E a vista não podia ser mais inspiradora: o pôr do sol para a Baía de Todos os Santos. A turma que esteve por lá, como Pedro Tourinho, Malu Barretto e Vik Muniz, também pôde conferir o lançamento do menu exclusivo do Di Janela, de Nara Amaral, que fará parte do serviço de delivery da hospedaria.

Atuação digital

Os empresários Fernando Tavares e Eduardo Brunel acabam de completar 1 ano do ZK Sushi, que nasceu no auge da pandemia, exclusivamente para delivery. De família ligada ao setor de alimentação, Fernando segue em busca dos melhores sistemas e ferramentas de operação. “A gente brinca até que somos uma foodtech, porque estamos sempre atrás de novas tecnologias”, nos contou. Já Eduardo, que trouxe para o negócio uma experiência de mais de 15 anos no mercado paulistano de gastronomia, foca no diferencial dos insumos: “A regra é simples. Se o insumo não tiver altíssima qualidade, ele não entra em nossa cozinha. Qualidade é nossa obsessão”. Atualmente, o ZK atende pedidos pelo site próprio (zksushi.com.br) e pelo iFood.

Apartamento projetado por Marlon Gama (Foto: Denilson Machado/divulgação)

Modo de vida

Um projeto do arquiteto Marlon Gama foi destaque na Casa Vogue, nesta quinta-feira. O apartamento no Conjunto Nacional, em São Paulo, é de um casal que desejava espaços amplos para receber amigos e expor suas obras de arte, deixando a reconfiguração da planta nas mãos do profissional. Entre os destaques do imóvel de 167 m² está a área social com vista privilegiada do alto da Avenida Paulista e o uso de boiseries (molduras na parede) para evidenciar os quadros, deixando-os como protagonistas da decoração.